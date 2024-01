Aký otec, taký syn? Bratislavský škrtič je údajne otcom brutálneho vraha Patrície

Bratislavský škrtič Štefan Pantl, ktorý bol v minulosti postrachom pre ženy v hlavnom meste a dostal túto prezývku pre svoje ohavné činy, je podľa informácií TV Joj otcom kuchára Jozefa H. Ten je podozrivý z toho, že svojej partnerke vyrezal srdce a jej telo zmasakroval.

V reportáži na stránke Noviny.sk toto puto medzi obomi násilníkmi odhalilil reportér Andrej Zavřel, ktorému to potvrdilo viacero nezávislých zdrojov.

Pantl bol sexuálnym agresorom

Štefan Pantl bol odsúdený za vraždy, znásilnenia a krádeže a v roku 1981 ho za brutálne skutky popravili. V čase, keď zabil mladé ženy, mal 25 rokov a bol ženatý. So svoju manželkou vychovával malého syna, ktorý mal v tom čase tri roky. Podľa zistení televízie je jeho synom práve obvinený Jozef H.

Klinický psychiater doktor Svetozár Droba robil v tej dobe na Štefana Pantla posudky. Bol sexuálnym agresorom, ťažko znášal odoprenie sexuálneho styku. Bral to totiž ako osobné zlyhanie.

„Dalo sa to vyriešiť aj formou ochrannej detencie, že by sme tohto človeka nepripravili o život podľa staro zákonného oko za – oko zub za zub, ale podľa novo zákonného, kto do teba kameňom, ty doňho chlebom,“ povedal Droba. Umiestnili by ho teda do ústavu a nikdy by sa nedostal na slobodu.

Genetická dispozícia je daná

Po vyše 40. rokoch je teraz obvinený z brutálnej vraždy jeho syn Jozef H. Ten žil so zavraždenou patríciou v byte na Prievozskej ulici v Bratislave. Partnerke vyrezal srdce a aj ďalšie orgány. Odrezal jej tiež časť z tváre a stehna.

„Až v 50 percentách sa tie genetické vlohy, takýmto spôsobom konať niekedy v priebehu života dedia. Tá genetická dispozícia je daná. Tá je zakódovaná v jeho osobnostnej štruktúre,“ ozrejmil Droba.

Hypotéza psychiatra

Podľa susedov sa z bytu takmer každý deň ozývali hádky a nadávky. Keď pili, tak sa agresivita stupňovala.

„Toto čo vyslovím, je hypotéza. On v priebehu toho agresívneho konania ku jej škode, zrazu to sexuálne vzrušenie mohlo nastať ako niečo, čo pred tým až tak prítomné nebolo. To je ten kľúč v zámke, že zrazu ten kľúč do tej zámky zapadne,“ uviedol Droba.

Viac si prečítajte na stránke Noviny.sk.