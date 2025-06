Bojan Bogdanovič po 10 sezónach v NBA ukončil kariéru pre zranenie nohy

Bojan Bogdanovič, ktorý odohral desať sezón v zámorskej basketbalovej NBA po úspešnej európskej kariére, v nedeľu oznámil koniec aktívnej činnosti. Tridsaťšesťročného krídelníka dlhodobo trápilo zranenie ľavej nohy, pre ktoré podstúpil dve operácie a napokon sa rozhodol ukončiť kariéru.

Bogdanovič sa narodil v bosnianskom Mostare, no na medzinárodnej scéne reprezentoval Chorvátsko. Hral za Zrinjski Mostar, Real Madrid, neskôr za Cibonu Záhreb a Fenerbahce Istanbul, s ktorými získal chorvátsky aj turecký titul. Do NBA vstúpil v roku 2014 v drese Brooklynu Nets, neskôr pôsobil vo Washingtone Wizards, Indiane Pacers, Utahu Jazz, Detroite Pistons a New Yorku Knicks. Po návrate do Brooklynu už pre zranenie nenastúpil.

„Nie vždy si v živote vyberáš moment, niekedy si moment vyberie teba,“ napísal Bogdanovič na sociálnych sieťach. „Po 14 mesiacoch boja so zranením, dvoch operáciách a nespočetných pokusoch o návrat na palubovku prišiel čas uzavrieť túto kapitolu.“

Bogdanovič odohral v NBA 719 zápasov s priemerom 15,6 bodu, 3,6 doskoku a 1,7 asistencie. Najlepšiu sezónu mal v Detroite (2022/2023), kde dosiahol priemer 21,6 bodu na zápas. Sedemkrát si zahral play-off v piatich rôznych kluboch. „Každá zastávka zanechala stopu, každý dres mal svoju hodnotu,“ dodal Bogdanovič. „Túto kapitolu uzatváram, ale láska k basketbalu zostáva.“