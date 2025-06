NBA skúma nárast zranení achiloviek, pomôcť by mohla umelá inteligencia

Komisár zámorskej basketbalovej súťaže NBA Adam Silver uviedol, že profiliga skúma nárast zranení achilových šliach po tom, čo sa v siedmom finálovom zápase zranil Tyrese Haliburton z Indiany. Silver pre televíznu stanicu ESPN povedal, že neexistujú presvedčivé dôkazy, že by za zraneniami bola dĺžka sezóny, no skúmajú sa viaceré možné príčiny.

„Zaoberáme sa tým a už pred Haliburtonovým zranením sme zvolali panel odborníkov,“ uviedol Silver. „Tento rok sme mali sedem prípadov, minulý rok ani jeden za rovnakých okolností.“ Podobný nárast zranení achiloviek zaznamenala aj NFL. Cieľom expertov je zistiť, čo sa deje.

Haliburton hral už so zraneným lýtkom, keď v rozhodujúcom zápase proti Oklahome utrpel roztrhnutie achilovky. V pondelok podstúpil operáciu a hrozí, že vynechá celú sezónu 2025/2026. V play-off utrpeli rovnaké zranenie aj Jayson Tatum z Bostonu a Damian Lillard z Milwaukee.

Kritici poukazujú na náročný 82-zápasový program, no Silver zdôraznil, že väčšina zranení za posledných 10 rokov nastala pred All-Star prestávkou, takže súvislosť s počtom zápasov nie je jasná. Príčinou môže byť aj tréning v mimosezóne či záťaž v mládežníckom veku. Silver naznačil, že v budúcnosti by mohla pomôcť umelá inteligencia: „AI by mohla analyzovať všetky zápasy a odhaliť vzorce, ktoré vedú k zraneniam achiloviek.“

„Či to súvisí so zraneniami lýtka, zatiaľ nevieme, ale berieme to veľmi vážne,“ dodal Silver.