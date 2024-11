Blíži sa Black Friday. Bez celoročnej práce počas neho e-shopy neuspejú, hovorí Jakub Stupka z Ecomail.cz

Black Friday, ktorý tento rok pripadá na 29. novembra, je už dlho celosvetovým fenoménom, ktorý má výrazný vplyv na český trh. Pre firmy predstavuje nielen veľkú príležitosť, ale aj výzvu uspieť vo vysoko konkurenčnom prostredí. Podľa marketingových odborníkov uspejú tí, ktorí venujú čas kvalitnej príprave, premyslenému marketingu a dokážu zákazníkov zaujať originálnym obsahom. Ako môžete efektívne využiť e-mailing a ďalšie stratégie, aby ste z Black Friday vyťažili čo najviac a udržali si nových zákazníkov aj po jeho skončení?

Hoci ide pôvodne o americkú tradíciu pevne spojenú s Dňom vďakyvzdania, ani české firmy a agentúry si dnes nedovolia Black Friday ignorovať. Jednoducho preto, že ide o jednu z najväčších predajných akcií roka, na ktorú si zvykli aj domáci spotrebitelia. Svojím spôsobom to pripomína efekt snehovej gule – niektorí predajcovia si tento zvyk osvojili a ostatným nezostáva nič iné, len ich nasledovať. Platí, že vo štvrtý novembrový piatok uspejú tí, ktorí nepodcenili svoje prípravy. A kvalitný marketing je jednou zo základných zložiek úspechu.

V období pred Black Friday, počas neho a po ňom sa do schránok spotrebiteľov dostáva množstvo predajných e-mailov a newsletterov. Bolo by naivné myslieť si, že príjemca venuje všetkým rovnakú pozornosť. Podniky by preto mali zabezpečiť, aby ich mailingy boli rozpoznateľné, jedinečné a zapamätateľné. Kvalitný obsah je to, čo odlišuje účinnú kampaň od neúčinnej. Oplatí sa klásť dôraz na správy, ktoré majú pridanú hodnotu a rezonujú so zákazníkmi.

„Kobercový spôsob plošných kampaní je už minulosťou. Ak chcete uspieť, musíte so svojou databázou pracovať celoročne,“ vysvetľuje Jakub Stupka, spoluzakladateľ e-mailingovej platformy Ecomail.cz. „Predajné e-maily musia byť vyvážené tými, ktoré majú pre zákazníkov pridanú hodnotu, aby pravidelný kontakt vnímali ako užitočný. Ak sa budete zákazníkovi pravidelne pripomínať a ponúkať mu nielen produkty, ale aj relevantný obsah, máte väčšiu šancu, že po vašej ponuke siahne aj na Black Friday,“ dodáva.

Podobne sa vyjadruje aj Ondřej Kužílek, zakladateľ a generálny riaditeľ marketingovej agentúry Webscale: „Každý vie, čo je Black Friday, netreba nič zložito vysvetľovať. Zamerajte sa na jednoduchosť – jasná zľava, ukážka produktu a viditeľné CTA. Je to pre vás jedna z najväčších predajných príležitostí v roku, ale musí byť dobre naplánovaná. Black Friday nie je len jeden deň, ale často ide o niekoľkomesačnú udalosť rozdelenú do niekoľkých fáz.“ Kľúčom je podľa neho informovať zákazníka na začiatku, potom postupne stupňovať zľavy, včas upozorniť na koniec akcie a vyvolať efekt FOMO. Na konci je možné akciu „prekvapivo“ predĺžiť.

Niečo za niečo

Black Friday je celosvetovým fenoménom a pomyselnou vstupnou bránou do hlavnej nákupnej sezóny, ku ktorej, samozrejme, patria aj Vianoce. Podľa zistení Asociácie pre elektronickú komerciu (APEK) plánuje minimálne 80 % českej internetovej populácie nakupovať online počas hlavnej sezóny, najmä vianočné darčeky. Takmer polovica respondentov má v úmysle nakúpiť týmto spôsobom väčšinu týchto darčekov. Väčšina z nich navyše nemieni s prípravami otáľať a za ideálnu príležitosť na začatie nákupov považuje Black Friday v druhej polovici novembra.

Ak chcú spoločnosti uspieť v konkurenčnom prostredí, mali by do tohto obdobia vstúpiť s konkrétnou stratégiou a jasne definovanými cieľmi. Predvianočné a povianočné obdobie je ideálnym časom na získanie nových zákazníkov a udržanie existujúcich. Kontakty do databázy možno obohatiť prostredníctvom formulárov, zľavových kupónov alebo súťaží. Zákazníci sú ochotní poskytnúť svoje kontaktné údaje výmenou za hodnotný obsah.

„Pre náš e-shop je plánovanie sezónnej stratégie kľúčové. Umožňuje nám lepšie prispôsobiť ponuku a marketingové aktivity potrebám zákazníkov v rôznych obdobiach roka,“ hovorí Michaela Ivan Reichová, marketingová manažérka e-shopu Hezkynabytek.cz. „Efektívne načasované kampane a optimalizované zásoby nám umožňujú ponúkať atraktívne produkty a akcie počas celého roka.“

Poznanie cieľovej skupiny je základom, ktorému by mala zodpovedať forma a tón komunikácie. „Segmentácia kontaktov podľa aktivít, záujmov alebo demografických údajov výrazne zvyšuje účinnosť kampaní. Kľúčové je, čo príjemca uvidí vo svojej schránke ako prvé – meno odosielateľa, predmet alebo preheader sa môžu zdať ako detaily, ale práve na nich záleží,“ dodáva Stupka z Ecomail.cz.

„V spoločnosti RealGeek posielame mesačne niekoľko segmentovaných sezónnych zásielok, ktoré neustále prinášajú konverzie. Najlepšie skúsenosti však máme s mailingami na počkanie. Zákazníci sa niekoľko týždňov vopred prihlásia na odber noviniek o zaujímavom produkte a my im dáme vedieť ako prvým, keď ho uvedieme na trh,“ poznamenáva Tereza Barteková, spolumajiteľka e-shopu RealGeek.

Kvalitný e-mailing zahŕňa nielen obsah, ale aj vizuálnu prezentáciu. Sezónny vzhľad e-mailov môžu podporiť GIFy, odpočítavanie alebo prvky gamifikácie. Obľúbené sú napríklad adventné kalendáre alebo sprievodcovia darčekmi. Dôležité je nepodceniť technické testovanie – šablóny musia fungovať v tmavom režime alebo na rôznych operačných systémoch.

Každý Black Friday sa skončí, ale spoločnosti by mali pamätať na to, že si musia udržať získaných zákazníkov. Priebežné monitorovanie správ pomáha zlepšovať výsledky a maximalizovať efekt z kampaní. Ak sa vám podarí osloviť zákazníka počas Black Friday, je len na vás, či u vás nakúpi aj v novom roku.

Informačný servis