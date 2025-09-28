Slovensko láka stále viac zahraničných turistov, najviac návštevníkov prichádza z okolitých krajín

Slovensko zaznamenáva rastúci záujem zahraničných turistov, ktorí významne prispievajú k ekonomike a cestovnému ruchu krajiny.
Podľa Štatistického úradu SR (ŠÚSR) navštívilo Slovensko za prvých sedem mesiacov tohto roka takmer 3,5 milióna turistov, z toho približne 62 % tvorili domáci návštevníci a viac ako 1,3 milióna boli zahraniční turisti, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %.
Vedú Česi aj Poliaci
Najviac zahraničných návštevníkov prichádza z okolitých krajín, pričom českí turisti tvoria približne tretinu všetkých cudzincov. Za prvých sedem mesiacov 2025 navštívilo Slovensko viac ako 387-tisíc Čechov, v júli ich bolo takmer 85-tisíc.
Druhou najpočetnejšou skupinou sú poľskí turisti, ktorých počet za prvých sedem mesiacov prekročil 226-tisíc, pričom v júli 2025 ich bolo takmer 43-tisíc, čo je medziročný nárast o 13 %. Maďarskí návštevníci dosiahli počet vyše 81-tisíc za prvých sedem mesiacov, zatiaľ čo nemeckí turisti tvorili približne 7 % zo všetkých zahraničných návštevníkov, s viac ako 95-tisíc návštevníkmi za toto obdobie.
Propagácia Slovenska doma i v zahraničí
Pozitívne výsledky zaznamenali aj návštevy z Veľkej Británie, Írska, Dánska, Švédska a Nórska, pričom medziročné nárasty v júli 2025 dosiahli dvojciferné percentá.
Generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVELMatej Fekete zdôraznil, že cieľom organizácie je systematicky propagovať Slovensko doma i v zahraničí prostredníctvom zahraničných zastúpení, veľtrhov, výstav, FAM tripov, B2B rokovaní a press tripov, čím sa snažia podporiť ďalší rast cestovného ruchu v krajine.