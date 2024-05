Blaha: V slovenskej verejnosti cítiť odpor voči rozhodnutiam európskych inštitúcií a neoliberálnych elít (video)

V slovenskej verejnosti cítiť odpor voči rozhodnutiam európskych inštitúcií a neoliberálnych elít. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol kandidát na europoslanca Ľuboš Blaha (Smer-SD).

Green Deal

Ako Blaha podotkol, ľudia vnímajú rastúcu eskaláciu konfliktu s Ruskom, akým spôsobom sa oslabuje ekonomika cez systém sankcií, a ako zlé rozhodnutie podľa neho vnímajú aj Green Deal.

„A zároveň to pretláčanie progresivistickej kultúrnej agendy. To všetko sú veci, ktoré veľmi znervózňujú ľudí na Slovensku,“ vyhlásil Blaha.

V týchto voľbách ide o všetko

Brusel si chce podľa Blahu uzurpovať aj rozhodnutia v oblasti právneho štátu týkajúce sa napríklad Úradu špeciálnej prokuratúry.

„Ide pritom vyslovene o výlučnú právomoc členského štátu, ale oni by nám najradšej, cez lobing Progresívneho Slovenska, odoberali pomaly eurofondy alebo prostriedky z plánu obnovy. Naozaj sa rozťahujú eurokrati a ja som presvedčený, že si musíme uchovať zdravý rozum,“ zdôraznil Blaha a dodal, že je potrebné obhajovať zdravé vlastenectvo.

Hlavnými témami európskych volieb podľa neho bude nielen to, či bude v Európe vojna alebo mier, alebo či sa pôjde do vojny s Ruskom, ale aj to, či si Slovensko uchová národnú suverenitu a identitu.

„Myslím si, že málokto dokáže spochybňovať, že v týchto voľbách ide o všetko. Buď vyhrá progresivizmus a budeme tu mať federálny super štát, európsky super štát, ktorý bude hnať Európu do vojny alebo vyhrá Smer-SD a môžeme sa uberať cestou suverenity, slobody a sociálnej spravodlivosti,“ uzavrel Blaha.

