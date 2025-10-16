Blaha podáva trestné oznámenie na primátora Bratislavy: Vallo je barbar a obyčajný fašista. Už len čakám, kedy bude chcieť zbúrať aj Slavín - VIDEO

Europoslanec za Smer-SDĽuboš Blaha podáva trestné oznámenie na primátora Bratislavy Matúša Valla za odstránenie pomníka protifašistického bojovníka Mareka Čulena. Vallo vo štvrtok na sociálnej sieti informoval, že z bratislavského Námestia slobody dal odstrániť pomník Mareka Čulena, ktorý vznikol v roku 1978.
O odstránení pomníka boli informovaní aj dediči
Vallo vo svojom príspevku píše, že v rodnej obci Čulena mu v období Československej socialistickej republiky bola zriadená pamätná izba a pomník pri novovzniknutej základnej škole, ktorá zároveň niesla jeho meno. Po Nežnej revolúcii však boli pamätná izba, pomník aj pomenovanie školy odstránené.
Blahovi sa vyhrážali smrťou, a že podrežú celú jeho rodinu: Súd muža odmietol dať do väzby, europoslanec hovorí o dvojakom metri - VIDEO
„K obdobnému kroku po viacerých výzvach a neúspešných pokusoch viacerých iniciatív teraz pristúpilo aj Mesto Bratislava, ktoré má pomník vo svojom vlastníctve. V zmysle autorského zákona boli o odstránení pomníka informovaní aj dediči autorských práv po sochárovi Vladimírovi Môťovskom a spoluautori diela,“ povedal primátor Bratislavy.
„Históriu si ctíme, budúcnosť tvoríme. Sme preto presvedčení, že čestné miesto na Námestí slobody by nemal mať človek, ktorý sa stal jedným zo symbolov neslobody,“ vyhlásil Vallo s tým, že pomník bude po odstránení prevezený do depozitára Galérie mesta Bratislavy.
Trestné oznámenie za šírenie fašizmu
Na správu o odstránení pomníka Mareka Čulena zareagoval aj europoslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha, ktorý vo veci podal trestné oznámenie za šírenie fašizmu.
Blaha konanie Valla označil za „odporný barbarský zločin“. „Podávam trestné oznámenie na bratislavského primátora Matúša Valla za zhanobenie pomníka protifašistického bojovníka Mareka Čulena. Vallo je primitív, barbar a obyčajný fašista. Už len čakám, kedy bude chcieť zbúrať aj Slavín, úbožiak!“ napísal na sociálnej sieti.
„Marek Čulen bol významný protifašistický bojovník a pôsobil aj v povstaleckej Slovenskej národnej rade. A áno, bol to komunista, pretože veril v lepší svet, v odstránenie chudoby a v mier, čo je na tom preboha zlé?“ pýtal sa ďalej.
Blaha pripomenul, že v samotnej Komunistickej strane bojoval Čulen proti boľševizácii, za čo bol aj vylúčený. „Ale v prvom rade to bol bojovník proti fašizmu. Keby sa mal kaviarenský povaľač Vallo postaviť proti nemeckým nacistom, tak by presedel týždeň na latríne, ale proti soche protifašistického bojovníka si trúfa,“ nešetril kritikou Blaha.
Europoslanec tvrdí, že bratislavskí progresívci chcú takýmto spôsobom prepisovať dejiny.
Odstránenie pomníka kritizuje aj poslanec SaS
Zaujímavosťou je, že odstránenie pomníka Mareka Čulena kritizuje aj poslanec za SaS Marián Viskupič. „Komunizmus bol zločinný režim potláčajúci slobodu. Na Slovensku aj v každej ďalšej krajine, kde komunisti vládli. Ale odstraňovanie sôch považujem za menenie histórie, v podstate za jej vymazávanie…a práve vtedy hrozí, že si minulosť budeme musieť zopakovať,“ odkázal Viskupič Vallovi v komentári na sociálnej sieti.
Podľa poslanca SaS mala byť k soche pridaná tabuľa s kontextom a informáciami a „socha mala zostať ako smutná spomienka na komunistickú minulosť a jej potentátov“. „Komunizmus odstraňoval sochy, vymazával minulosť, vymazával osobnosti z pamäti ľudí. Fakt si nemyslím, že treba konať rovnako,“ uzavrel Viskupič svoj príspevok.