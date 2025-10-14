Blahovi sa vyhrážali smrťou, a že podrežú celú jeho rodinu: Súd muža odmietol dať do väzby, europoslanec hovorí o dvojakom metri - VIDEO

Súdom už podľa europoslanca Ľuboša Blaha reálne preskakuje.
Anita Radi
Reportérka sita.sk
1 min. čítania
NR SR: Rokovanie 67. schôdze
Europoslanec za Smer - SD Ľuboš Blaha. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský.
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Europoslanec za Smer-SDĽuboš Blaha bol na výsluchu na polícii. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti. „Práve som sa vrátil z polície a som v šoku. Nejaký štyridsaťročný volič opozície z Trnavy sa vyhrážal mne a mojej rodine, že nás podreže, pozabíja, vraj Fico bol len začiatok, a že mi zabije rodinu, deti, manželku a potom podreže aj mňa, lebo som vraj komunistické prasa,“ opisoval detaily Blaha s tým, že ide o priame vyhrážky smrťou, za ktoré dotyčný muž čelí obvineniu zo strany polície.

Deep State na súdoch

Europoslanec následne kritizoval, že napriek nebezpečným vyhrážkam smrťou, súd odmietol dať dotyčného muža do väzby.

„Žiadosť polície, aby bol tento človek zavretý do väzby bola súdom zamietnutá. Čiže, ak sa nejaký agresívny slniečkár vyhráža politikom, že im vyvraždí rodinu, tak do väzby nejde, ale keď Danny Kollár kritizuje sionizmus a je neslušný pri svojom vyjadrovaní, tak už je pol roka vo väzbe. Tým súdom už reálne preskakuje,“ vyhlásil Blaha.

„Toto je jedna šialená progresívna chobotnica. Ak si progresívec, tak sa môžeš aj vyhrážať vraždou, ale ak nie si progresívec, tak nemôžeš byť ani neslušný,“ pokračoval v kritike. Blaha zároveň tvrdí, že kým sa „Deep State na súdoch nevyrúbe, nebude poriadok ani spravodlivosť na Slovensku“.

Viac k osobe: Ľuboš Blaha
Firmy a inštitúcie: Smer - SSD
Okruhy tém: Slovenský europoslanec
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk