Blahovi sa vyhrážali smrťou, a že podrežú celú jeho rodinu: Súd muža odmietol dať do väzby, europoslanec hovorí o dvojakom metri - VIDEO

Europoslanec za Smer-SDĽuboš Blaha bol na výsluchu na polícii. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti. „Práve som sa vrátil z polície a som v šoku. Nejaký štyridsaťročný volič opozície z Trnavy sa vyhrážal mne a mojej rodine, že nás podreže, pozabíja, vraj Fico bol len začiatok, a že mi zabije rodinu, deti, manželku a potom podreže aj mňa, lebo som vraj komunistické prasa,“ opisoval detaily Blaha s tým, že ide o priame vyhrážky smrťou, za ktoré dotyčný muž čelí obvineniu zo strany polície.
Deep State na súdoch
Europoslanec následne kritizoval, že napriek nebezpečným vyhrážkam smrťou, súd odmietol dať dotyčného muža do väzby.
„Žiadosť polície, aby bol tento človek zavretý do väzby bola súdom zamietnutá. Čiže, ak sa nejaký agresívny slniečkár vyhráža politikom, že im vyvraždí rodinu, tak do väzby nejde, ale keď Danny Kollár kritizuje sionizmus a je neslušný pri svojom vyjadrovaní, tak už je pol roka vo väzbe. Tým súdom už reálne preskakuje,“ vyhlásil Blaha.
„Toto je jedna šialená progresívna chobotnica. Ak si progresívec, tak sa môžeš aj vyhrážať vraždou, ale ak nie si progresívec, tak nemôžeš byť ani neslušný,“ pokračoval v kritike. Blaha zároveň tvrdí, že kým sa „Deep State na súdoch nevyrúbe, nebude poriadok ani spravodlivosť na Slovensku“.