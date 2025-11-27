Blaha kritizuje správu europarlamentu, označil ju za „politický lynč“ voči Orbánovej vláde

Nezaradený europoslanec obvinil Brusel zo vstupovania do predvolebnej kampane v Maďarsku.
Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) ostro kritizoval postup Európskeho parlamentu (EP), ktorý v stredu prijal druhú predbežnú správu o pretrvávajúcom podkopávaní zásad právneho štátu Maďarskom a jeho neustálom porušovaní hodnôt Európskej únie (EÚ).

Politický lynč voči vláde Orbána

„Nemáte žiadne právo Maďarov trestať za ich suverénnu politickú líniu,“ povedal Blaha počas rozpravy k správe, ktorú označil za „politický lynč voči vláde Viktora Orbána.

Nezaradený europoslanec zároveň obvinil Brusel zo vstupovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. „Chcete, aby Orbán prehral voľby,“ povedal v pléne EP. „Slovensko nikdy nedovolí, aby Brusel trestal Maďarov, a vždy budeme vetovať akékoľvek takéto rozhodnutie,“ dodal.

Vývoj v problematických oblastiach

Správa, ktorú schválilo 415 poslancov, 193 bolo proti a 28 sa zdržalo, hodnotí vývoj v problematických oblastiach vrátane fungovania volebného systému, nezávislosti súdnictva či korupcie.

Okrem iného kritizuje Maďarsko pre systematické odmietanie vykonávať rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, prekážky v boji proti korupcii či rastúce využívanie neoznačeného politického obsahu generovaného umelou inteligenciou pred blížiacimi sa voľbami v roku 2026.

