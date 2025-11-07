Trump v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy uvažuje o výnimke pre Maďarsko

Americký prezident to povedal novinárom počas stretnutia s Orbánom v Bielom dome.
Prezident USA Donald Trump (vľavo) víta v piatok 7. novembra maďarského premiéra Viktora Orbána v Bielom dome. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump v piatok povedal maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, že v prípade sankcií na nákupy ruskej ropy zváži pre Maďarsko výnimku.

Zvažujeme to, pretože je pre neho veľmi ťažké získavať ropu a plyn z iných oblastí. Ako viete, nemajú výhodu mora,“ povedal Trump novinárom počas stretnutia s Orbánom v Bielom dome.

Pravicový nacionalista Orbán, ktorý často stojí proti zvyšku Európskej únie v jej tlaku na Rusko pre inváziu na Ukrajinu, tvrdí, že ruské energie sú pre jeho krajinu životne dôležité.

Orbán povedal, že Trumpovi vysvetlí, „aké by boli dôsledky pre maďarský ľud a maďarskú ekonomiku, keby nedostávali ropu a plyn z Ruska.“ „Sme zásobovaní ropovodmi. Ropovody nie sú ideologická ani politická otázka. Je to fyzická realita, pretože nemáme prístavy,“ povedal Orbán.

