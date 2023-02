Koalícia nás ťahá do vojny, vyhlásil Fico a predčasné voľby chce už 24. júna

Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) zvolá ďalšiu mimoriadnu schôdzu, ktorej bodom programu bude nové uznesenie o voľbách do Národnej rady SR, ktoré by sa podľa strany mali konať 24. júna 2023. Uviedol to predseda Smeru-SD Robert Fico na utorňajšej tlačovej besede.

„Je legitímne opäť otvoriť tému v parlamente, kedy by pre Slovensko boli najvhodnejšie parlamentné voľby. September je z hľadiska bezpečnosti Slovenska najhorší termín,“ tvrdí Fico. Dodal, že podajú i ďalší návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, v ktorom budú žiadať vládu SR, aby nekonala v rozpore s Ústavou SR, pokiaľ ide o vývoz vojenského materiálu.

Arogancia predsedu parlamentu

Rozhodnutie neotvoriť utorňajšiu mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa malo rokovať o právomociach vlády SR, je podľa Fica potvrdením toho, že „nás koalícia ťahá do vojny. Ťahajú nás do vojny preto, lebo si za to kupujú odpustky. Vedia, že tu môžu páchať akékoľvek zločiny, zatvárať nevinných ľudí, kradnúť a nikto ich za to nebude kritizovať“.

Dodal, že „arogancia“, ktorú prejavil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a spôsob, akým bola mimoriadna schôdza odmietnutá, sú pre Smer-SD potvrdením, že koalícia urobí všetko pre to, aby sa Slovensko „zapájalo do vojnového konfliktu“.

Naď je pre parlament nepodstatný

Predseda Smeru-SD zdôraznil, že strana bude aj naďalej pokračovať v iniciatívach, ktoré sú podľa nich dôležité.

„Vláda, ktorá bola odvolaná, sa nemôže zaoberať otázkami a prijímať rozhodnutia v zásadných, zahraničných a vnútorných záležitostiach. Neviem, čo je zásadnejšia zahraničná vec ako je odovzdanie bojaschopných lietadiel cudziemu štátu, ktorý je vo vojnovom konflikte,“ tvrdí Fico.

Predseda Smeru-SD zároveň považuje za tragické, že dôvodom odmietnutia mimoriadnej schôdze bola zahraničná cesta dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO).

„Minister je v demisii, je nepodstatný pre Národnú radu SR. Vláda zodpovedá, aj keď je v plnej zostave a plnom formáte parlamentu. Čo im bránilo, keď tak veľmi chceli mať k dispozícii pána Naďa schôdzu otvoriť, schváliť program a počkať na príchod ministra alebo predsedu vlády v demisii?,“ pýta sa Fico.