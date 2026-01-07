Biely dom potvrdil, že Washington zvažuje ovládnutie Grónska aj vojenskou silou

Americký prezidentDonald Trump rokuje o možnostiach prevzatia kontroly na Grónskom, a to aj vrátane vojenského zásahu, informoval v utorok Biely dom. Dánsko varovalo, že takýto krok by mohol viesť ku koncu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
„Prezident a jeho tím rokujú o rôznych možnostiach, ako dosiahnuť tento dôležitý cieľ zahraničnej politiky, a samozrejme, využitie americkej armády je vždy jednou z možností, ktoré má vrchný veliteľ k dispozícii,“ uviedla vo vyhlásení pre AFP hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Nasadenie armády je „vždy na stole“
Ako dodala, „získanie Grónska je otázkou národnej bezpečnosti“ a má odradiť Rusko a Čínu. Zároveň pripustila, že prezident zvažuje „celé spektrum možností“ a využitie armády je „vždy na stole“.
Trump v posledných dňoch vystupňoval svoj záujem o na nerasty bohaté autonómne dánske územie po tom, čo americká armáda cez víkend zadržala venezuelského lídra Nicolása Madura, aby prevzala kontrolu na obrovskými zásobami ropy v tejto juhoamerickej krajine.
Podľa denníka The Wall Street Journalamerický minister zahraničných vecíMarco Rubio informoval amerických zákonodarcov, že Trumpovým preferovaným riešením je kúpa Grónska od Dánska, pričom súčasné vyhlásenia neznamenajú bezprostrednú inváziu.
Koniec všetkého
Dánsko upozornilo, že akýkoľvek pokus o násilné prevzatie by znamenal „koniec všetkého“ vrátane fungovania NATO a osemdesiatročných bezpečnostných väzieb s USA. Vojenský útok na Grónsko by alianciu prakticky paralyzoval, keďže článok 5 zaväzuje členov brániť napadnutý štát.
Grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová uviedla, že sa počas roka 2025 opakovane snažili o stretnutie s Rubiom, ale „doteraz to nebolo možné“. Jej dánsky náprotivok Lars Løkke Rasmussen vyhlásil, že stretnutie by malo „vyjasniť určité nedorozumenia“.
Grónsky premiér Jens Frederik Nielsen zdôraznil, že ostrov nie je na predaj a o jeho budúcnosti môžu rozhodnúť len jeho obyvatelia.