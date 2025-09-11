Bielorusko prepustilo 52 politických väzňov

Bieloruská vláda autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka prepustila 52 politických väzňov. Uviedol to vo štvrtok na mikroblogovacej sieti X litovský prezident Gitanas Nausėda.
„Dnes 52 väzňov bezpečne prekročilo bielorusko-litovskú hranicu,“ napísal a dodal, že medzi nimi je aj šesť Litovčanov. Nausėda tiež vyjadril „hlbokú vďačnosť“ USA a prezidentovi Donaldovi Trumpovi za úsilie o ich oslobodenie. Podľa bieloruskej štátnej agentúry Belta sú medzi prepustenými dvaja Lotyši, dvaja Poliaci, dvaja Nemci, jeden Francúz a jeden Brit.
Trump naliehal na Minsk, aby prepustil politických väzňov. Lukašenko, dlhoročný spojenec ruského vodcu Vladimira Putina, je pri moci od roku 1994 a tvrdo potláča slobodu médií i politickú opozíciu.
Lukašenko: Polovica sveta sníva o našej „diktatúre“
Na tlačovej konferencii litovský prezident povedal, že medzi prepustenými sú „predstavitelia opozície, novinári a účastníci protestov“. Ich mená nezverejnil, výnimkou bola Litovčanka Elena Ramanauskienėová, ktorú vlani uväznili na základe obvinenia zo špionáže.
V júni Bielorusko prepustilo z väzenia 14 politických väzňov vrátane Siarheja Cichanovského, manžela opozičnej líderky v exile Sviatlany Cichanovskej.