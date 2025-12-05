Bielkoviny, tuky a sacharidy: Čo je pravda a čo len mýtus? Prestaňte sa báť jedla - VIDEO, FOTO

Vo fitness svete koluje množstvo protichodných informácií o jedle. Raz sú nepriateľom sacharidy, inokedy tuky a niekedy sa zase bielkoviny považujú za zázračné riešenie všetkého.
Výsledkom je zmätok, zbytočné obmedzovanie a frustrácia. Pravda je však oveľa jednoduchšia a oveľa viac vyvážená.
Prečo váha stagnuje a čo s tým urobiť? Prečítajte si 6 najčastejších dôvodov, prečo sa nič nedeje - VIDEO, FOTO
Jedným z najrozšírenejších mýtov je, že sacharidy spôsobujú priberanie. V skutočnosti nie sú sacharidy problémom, ale ich množstvo a kvalita.
Celozrnné produkty, ovocie, zemiaky či ryža dodávajú telu energiu, podporujú výkon a obnovu svalov. Priberanie spôsobuje dlhodobý kalorický nadbytok, nie samotné sacharidy.
Ďalším častým omylom je predstava, že čím viac bielkovín, tým lepšie. Bielkoviny sú nevyhnutné pre rast svalov, regeneráciu aj pocit sýtosti, no nadmerný príjem už neprináša ďalšie výhody.
Naopak, môže zaťažovať trávenie a vytláčať z jedálnička iné dôležité živiny. Kvalitná strava má byť vyvážená, nie jednostranne postavená len na proteínoch.
Krátke tréningy, veľké výsledky. Ako cvičiť, keď sa ponáhľate? Stačí vám len 20 minút - VIDEO, FOTO
Veľkým strašiakom sú aj tuky, ktoré sa často považujú za nepriateľa chudnutia. Pravda je, že zdravé tuky sú pre telo absolútne nevyhnutné.
Podieľajú sa na hormonálnej rovnováhe, vstrebávaní vitamínov a správnej funkcii mozgu. Avokádo, orechy, olivový olej či mastné ryby majú v jedálničku svoje pevné miesto aj pri chudnutí.
Mýtom je aj tvrdenie, že večerné sacharidy sa automaticky ukladajú do tuku. Telo nerozlišuje čas, ale celkový denný príjem energie. Ak si dáte večer porciu ryže v rámci vyváženého dňa, nepriberiete z nej viac než z tej, ktorú zjete na obed. Dôležitý je kontext, nie hodinky.
Často sa stretávame aj s názorom, že pri chudnutí treba vyradiť celé skupiny potravín. Takýto prístup však vedie skôr k jojo efektu, psychickej únave a problémom so vzťahom k jedlu. Dlhodobo funguje len pestrá strava, v ktorej majú miesto všetky makroživiny.
Ako skombinovať silový tréning a kardio pre najlepšie výsledky? Toto je pravda, ktorú potrebujete vedieť - VIDEO, FOTO
Sacharidy, bielkoviny aj tuky sú pre telo potrebné a každý z nich má svoju úlohu. Problémom nie sú samotné živiny, ale extrémy, nevyváženosť a zlé informácie.
Ak sa prestanete báť jedla a začnete ho vnímať ako palivo pre telo, dosiahnete lepšie výsledky, viac energie aj zdravší vzťah k sebe samým.