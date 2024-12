Prvé finále na MS aj prekonaný rekord legendy. Potocká: V takej forme som ešte nebola - FOTO, VIDEO

Slovenská reprezentantka Tamara Potocká sa v úvode plaveckých majstrovstiev sveta v krátkom bazéne v Budapešti prezentovala úžasným výkonom.

V predpoludňajších rozplavbách na 200 m polohové preteky žien si výrazne zlepšila osobný rekord a prekonala ním národné maximum legendárnej Martiny Moravcovej ešte z roku 1999.

Dvadsaťdvaročná popradská rodáčka dosiahla výkon 2:07,17 min a kvalifikovala sa ním do podvečerného finále.

„Plávalo sa mi tu úžasne, neviem čo k tomu mám dodať. Veľmi sa teším, je to moje prvé finále na majstrovstvách sveta. Strašne sa teším, dala som do toho všetko. Pre finále som spravila maximum a dostala som sa tam. V takej forme som ešte nebola, takže som to využila. Prekonať osobák o dve sekundy, to sa nepodarí každý deň. Do finále si to už hlavne užiť,“ prezradila Potocká vo videu Slovenskej plaveckej federácie (SPF) po postupe medzi osmičku najlepších.

O sedem hodín neskôr už absolvovala finále a ani v ňom sa nestratila. Obsadila síce poslednú 8. priečku, no čas 2:08,00 min je jej druhý najlepší v kariére hneď po výkone z rozplavby.

Od siedmej priečky ju napokon delilo 38 stotín sekundy.

„Veľmi som si to užila, atmosféra bola úžasná. Už však bolo cítiť, že som aj ráno mala výkon. Nie sme veľmi zvyknutí dávať dva štarty na takýchto vrcholných podujatiach. Vo vode už bolo cítiť, že som toho mala dosť. Hlavne sa teším, že ráno dokážem plávať rýchlo, že sa viem dostať do semifinále či finále,“ poznamenala Potocká.

V Budapešti ju čaká ešte jeden individuálny štart, vo štvrtok absolvuje polohové preteky žien na 100 m. V stredu pritom bola olympionička z Paríža 2024 súčasťou slovenskej mixštafety na 4×50 m polohové preteky.

Slováci (Martin Perečinský, Adnrea Podmaníková, Potocká a Matej Duša) obsadili 22. priečku v 39-člennom štartovom poli, dosiahli pritom národné maximum 1:41,80 min.