Bezplatné novoročné korčuľovanie v Košiciach potrvá do Troch kráľov, kapacita je obmedzená – FOTO

Novoročné korčuľovanie pre nich pripravilo mesto Košice v spolupráci s Košickou arénou a HC Košice.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Klzisko, korčuľovanie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Košice Regionálne správy Regionálne správy z lokality Košice

Košičania si do 7. januára budú môcť bezplatne zakorčuľovať v tréningovej hale Steel arény. Novoročné korčuľovanie pre nich pripravilo mesto Košice v spolupráci s Košickou arénou a HC Košice. Ako samospráva informovala, kapacita ľadovej plochy je obmedzená na 250 korčuliarov. Mesto doplnilo, že 3. a 5. januára (sobota a pondelok) sa bude korčuľovať od 10:00 do 12:00, a následne od 14:00 do 16:00. Na Troch kráľov, teda v utorok 6. januára, bude ľadová plocha k dispozícii od 10:00 do 12:00.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Program vyvrcholí v utorok 7. januára od 14:00 do 16:00, keď je pripravený špeciálny sprievodný program – k verejnosti sa pripoja aj hokejisti HC Košice spoločne s maskotom Vrankou,“ avizovalo mesto Košice.

Firmy a inštitúcie: HC Košice
Okruhy tém: Steel Aréna v Košiciach

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk