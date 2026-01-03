Bezplatné novoročné korčuľovanie v Košiciach potrvá do Troch kráľov, kapacita je obmedzená – FOTO

Košičania si do 7. januára budú môcť bezplatne zakorčuľovať v tréningovej hale Steel arény. Novoročné korčuľovanie pre nich pripravilo mesto Košice v spolupráci s Košickou arénou a HC Košice. Ako samospráva informovala, kapacita ľadovej plochy je obmedzená na 250 korčuliarov. Mesto doplnilo, že 3. a 5. januára (sobota a pondelok) sa bude korčuľovať od 10:00 do 12:00, a následne od 14:00 do 16:00. Na Troch kráľov, teda v utorok 6. januára, bude ľadová plocha k dispozícii od 10:00 do 12:00.
„Program vyvrcholí v utorok 7. januára od 14:00 do 16:00, keď je pripravený špeciálny sprievodný program – k verejnosti sa pripoja aj hokejisti HC Košice spoločne s maskotom Vrankou,“ avizovalo mesto Košice.