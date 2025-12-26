Trnavčania môžu po sviatkoch rozhýbať telo, na zimnom štadióne štartuje 24-hodinový maratón v korčuľovaní

Príležitosť urobiť niečo pre svoje zdravie po sviatočnom leňošení budú mať Trnavčania už v piatok. Na Mestskom zimnom štadióne od 19:00 štartuje Trnavský maratón v korčuľovaní. Ľadová plocha bude k dispozícii 24 hodín až do 19:00 v sobotu 27. decembra.
Výnimkou budú len nevyhnutné technické prestávky na úpravu ľadu, tých je naplánovaných osem. Každý záujemca o korčuľovanie môže prísť kedykoľvek od piatkového večera až do sobotného večera. Čas, ktorý strávi na ľade, si určuje každý sám.
Ľudí bez domova na Štedrý deň pozval na slávnostný obed majiteľ reštaurácie v centre Trnavy
Vstupné na maratón je stanovené na jedno euro, v cene je šatňa aj sladká odmena. Kto nemá vlastné korčule, bude mať možnosť požičať si ich tiež za jedno euro. Korčuľovací maratón mal na Mestskom zimnom štadióne v Trnave premiéru v marci minulého roku, ďalší bol tesne po Vianociach pred rokom.
Mesto Trnava aj v tomto roku prináša obyvateľom Strom do domu, zabezpečí výsadbu aj ukotvenie
V Trnave to nie je v piatok jediná možnosť na rozhýbanie sa. V areáli trnavskej Slávie sa v piatok koná Zimný beh zdravia, ktorý je súčasťou Trnavskej bežeckej trilógie spolu s Trnavským novoročným behom a Trojkráľovou šestkou. Súčasťou Zimného behu zdravia je aj kategória určená pre hobby bežcov s dĺžkou trate 3,9 kilometra. V regióne Trnavy majú tradíciu aj viaceré silvestrovské alebo novoročné bežecké podujatia.