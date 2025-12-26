Trnavčania môžu po sviatkoch rozhýbať telo, na zimnom štadióne štartuje 24-hodinový maratón v korčuľovaní

V Trnave to nie je v piatok jediná možnosť na rozhýbanie sa.
Príležitosť urobiť niečo pre svoje zdravie po sviatočnom leňošení budú mať Trnavčania už v piatok. Na Mestskom zimnom štadióne od 19:00 štartuje Trnavský maratón v korčuľovaní. Ľadová plocha bude k dispozícii 24 hodín až do 19:00 v sobotu 27. decembra.

Výnimkou budú len nevyhnutné technické prestávky na úpravu ľadu, tých je naplánovaných osem. Každý záujemca o korčuľovanie môže prísť kedykoľvek od piatkového večera až do sobotného večera. Čas, ktorý strávi na ľade, si určuje každý sám.

Vstupné na maratón je stanovené na jedno euro, v cene je šatňa aj sladká odmena. Kto nemá vlastné korčule, bude mať možnosť požičať si ich tiež za jedno euro. Korčuľovací maratón mal na Mestskom zimnom štadióne v Trnave premiéru v marci minulého roku, ďalší bol tesne po Vianociach pred rokom.

V Trnave to nie je v piatok jediná možnosť na rozhýbanie sa. V areáli trnavskej Slávie sa v piatok koná Zimný beh zdravia, ktorý je súčasťou Trnavskej bežeckej trilógie spolu s Trnavským novoročným behom a Trojkráľovou šestkou. Súčasťou Zimného behu zdravia je aj kategória určená pre hobby bežcov s dĺžkou trate 3,9 kilometra. V regióne Trnavy majú tradíciu aj viaceré silvestrovské alebo novoročné bežecké podujatia.

