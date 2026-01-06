OSN je hlboko znepokojená americkou intervenciou vo Venezuele. Štáty nesmú používať silu proti iným štátom

Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok vyjadrila hlboké znepokojenie nad víkendovou operáciou Spojených štátov vo Venezuele, pri ktorej americké jednotky zadržali prezidentaNicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. Podľa OSN takýto zásah „podkopal základný princíp medzinárodného práva“.
Kallasová vyzvala na pokojné riešenie krízy vo Venezuele a na rešpektovanie medzinárodného práva
„Štáty nesmú hroziť silou ani ju použiť proti územnej celistvosti či politickej nezávislosti iného štátu,“ povedala hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCR) Ravina Šamdasaniová v Ženeve v reakcii na vojenskú operáciu, pri ktorej USA nasadili bojové lietadlá aj rozsiahle námorné sily.
Šamdasaniová zároven odmietla americké zdôvodnenia, podľa ktorých zásah súvisel s „dlhotrvajúcimi a otrasnými porušovaniami ľudských práv“ zo strany venezuelskej vlády. „Zodpovednosť za porušovanie ľudských práv nemožno dosiahnuť jednostrannou vojenskou intervenciou v rozpore s medzinárodným právom,“ zdôraznila.
Pripomenula, že UNHCR už desať rokov pravidelne upozorňuje na pokračujúce zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv vo Venezuele. „Obávame sa, sa že súčasná nestabilita a ďalšia militarizácia v krajine v dôsledku americkej intervencie túto situáciu len zhorší,“ upozornila.