OSN je hlboko znepokojená americkou intervenciou vo Venezuele. Štáty nesmú používať silu proti iným štátom

Takýto zásah je podkopaním základných princípov medzinárodného práva.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
UN US Venezuela
Venezuelský veľvyslanec pri OSN Samuel Moncada počas zasadania Bezpečnostnej rady OSN v jej sídle, 5. január 2026 Foto: AP Photo/Frank Franklin II
Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok vyjadrila hlboké znepokojenie nad víkendovou operáciou Spojených štátov vo Venezuele, pri ktorej americké jednotky zadržali prezidentaNicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. Podľa OSN takýto zásah „podkopal základný princíp medzinárodného práva“.

„Štáty nesmú hroziť silou ani ju použiť proti územnej celistvosti či politickej nezávislosti iného štátu,“ povedala hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCR) Ravina Šamdasaniová v Ženeve v reakcii na vojenskú operáciu, pri ktorej USA nasadili bojové lietadlá aj rozsiahle námorné sily.

Šamdasaniová zároven odmietla americké zdôvodnenia, podľa ktorých zásah súvisel s „dlhotrvajúcimi a otrasnými porušovaniami ľudských práv zo strany venezuelskej vlády. „Zodpovednosť za porušovanie ľudských práv nemožno dosiahnuť jednostrannou vojenskou intervenciou v rozpore s medzinárodným právom,“ zdôraznila.

Pripomenula, že UNHCR už desať rokov pravidelne upozorňuje na pokračujúce zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv vo Venezuele. „Obávame sa, sa že súčasná nestabilita a ďalšia militarizácia v krajine v dôsledku americkej intervencie túto situáciu len zhorší,“ upozornila.

