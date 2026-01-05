Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal šéfa bezpečnostnej služby SBU

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj odvolal v pondelok z funkcie šéfa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Vasyľa Maľuka v rámci uskutočňovania rozsiahlych personálnych zmien na vedúcich miestach v bezpečnostnom a obrannom aparáte krajiny.
Odvážne operácie
Zelenskyj na sociálnych sieťach uviedol, že sa stretol s Maľukom a poďakoval sa mu za jeho služby. Maľuk potvrdil, že „odstupuje“ z postu šéfa SBU, ale v jej štruktúrach zostane pracovať, aby sa aj naďalej mohol venovať realizácii „asymetrickým špeciálnych operácií svetovej úrovne“, ktoré budú aj v budúcnosti „spôsobovať nepriateľovi maximálne škody“.
Zelenskyj pripravuje zmeny na ministerstve obrany, chce vymeniť Denysa Šmyhaľa
Ukrajinská bezpečnostná služba sa od invázie Moskvy v roku 2022 prihlásila k viacerým odvážnym útokom na Rusko vrátane úspešného atentátu na veliteľa divízie chemických zbraní ruskej armády v roku 2024 v Moskve a opakovaných útokov na Krymský most.
Korupčný škandál
V júni 2025 vykonala SBU jeden z najambicióznejších útokov v doterajšom priebehu ruskej vojny na Ukrajine, keď drony prepašované do Ruska spustili simultánne útoky na ruské strategické bombardéry stojace na letiskách hlboko v tyle nepriateľa.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval nového šéfa prezidentskej kancelárie
K nateraz poslednej zmene na dôležitom poste v rámci ukrajinských silových rezortov došlo niekoľko týždňov po tom, čo v dôsledku korupčného škandálu odstúpil z postu šéfa prezidentskej kancelárie niekdajší Zelenského dôverník Andrij Jermak, ktorého vo funkcii nahradil doterajší šéf vojenskej rozviedky HUR Kyryl Budanov.