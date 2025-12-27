Bezpečnostná služba bránila protikorupčnému úradu vykonať raziu v ukrajinskom parlamente

Ukrajinský Národný protikorupčný úrad (NABU) uviedol, že bezpečnostná služba v sobotu bránila policajtom vykonať raziu vo Verchovnej rade (ukrajinský parlament). Protikorupčných vyšetrovateľov však neskôr pustili do prísne stráženého areálu. Vyšetrovatelia oznámili, že do nového korupčného vyšetrovania sú zapletení niektorí ukrajinskí poslanci.
„NABU a SAPO (Špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny) po utajenej operácii odhalili organizovanú zločineckú skupinu, v ktorej figurujú aj súčasní poslanci parlamentu,“ uviedol NABU. Protikorupčný úrad nezverejnil podrobnosti o prebiehajúcom vyšetrovaní.
Novinár webu Ukrajinská Pravda Mychajlo Tkač v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že vyšetrovatelia mali povolený vstup do vládnych priestorov.
Informácie o vyšetrovaní sa dostali na verejnosť v čase, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odcestoval do USA, kde bude rokovať so svojím americkým náprotivkom o pláne na ukončenie bojov na Ukrajine.
Energoatom
NABU po 15-mesačnom vyšetrovaní v spolupráci so SAPO vykonal 70 prehliadok. Úrad vyhlásil, že odhalil „zločineckú organizáciu na vysokej úrovni“ založenú na zabezpečovaní provízií zo zmlúv, ktoré uzatváral dodávateľ jadrovej energie Energoatom.
Ide o najväčšie korupčné vyšetrovanie počas Zelenského prezidentského mandátu. Vyšetrovatelia v kauze Energoatom obvinili osem ľudí z nezákonného bohatenia sa o 100 miliónov dolárov.
Zelenskyj v novembri uvalil sankcie na svojho blízkeho spojenca Timura Mindiča a podnikateľa Oleksandra Cukermana. Podľa NABU je hlavným organizátorom korupčnej schémy Mindič, spolumajiteľ produkčného štúdia Kvartal 95. V súvislosti s korupčnou kauzou vyšetrujú aj bývalého šéfa Zelenského kancelárie Andrija Jermaka.
Korupčné škandály vyvolali pobúrenie verejnosti v čase, keď Rusko intenzívne útočí na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, spôsobuje výpadky elektriny a počas zimy ohrozuje dodávky tepla.