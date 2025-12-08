Betlehemské svetlo dorazilo na Slovensko, Pellegrini si plamienok prevezme v Prezidentskom paláci

Betlehemské svetlo už je na Slovensku. Skauti ho roznesú po Slovensku už po tridsiaty šiesty raz. Symbolizuje pokoj, lásku, mier a spolupatričnosť, hodnoty, ktoré presahujú náboženstvá, hranice aj rozdiely medzi ľuďmi. V utorok 9. decembra ho prinesú do Prezidentského paláca, kde si ho prevezme prezident Peter Pellegrini.
Plamienok z Betlehema mu odovzdá skautská delegácia na čele s náčelníkom Slovenského skautingu Mariánom Lezom a skautkami z Družiny roka. Distribúcia Betlehemského svetla pokračuje aj za východnú hranicu, 14. decembra ho slovenskí skauti prinesú do Užhorodu, kde ho na ceremónii prevezmú ukrajinskí skauti.
Svetlo poputuje do viac ako 300 obcí
Plamienok tak prinesie posolstvo pokoja do krajiny, ktorá ho veľmi potrebuje. Slovenskí skauti sa už viac ako tri desaťročia starajú o to, aby Svetlo putovalo nielen po Slovensku, ale aj našim severným a východným susedom.
Počas predvianočného víkendu, v sobotu 20. decembra, budú už od skorého rána skautské posádky roznášať vlakmi Betlehemské svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 300 obcí. Dostane sa aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby mal k nemu prístup čo najväčší počet ľudí.
„Všetky informácie o dostupnosti Betlehemského svetla, či už na železničných staniciach, v kostoloch alebo na miestach v obciach po Slovensku, postupne pridávame na prehľadnú mapu, aby záujemcovia o svetlo mali informácie, kde a kedy si poň môžu prísť. Táto mapa je výsledkom spoločného úsilia nielen skautov po celom Slovensku, ktorí s radosťou prinášajú ľuďom tento predvianočný symbol pokoja a nádeje,“ povedala koordinátorka Betlehemského svetla Denisa Podskubová.
Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú. Vzhľadom na spôsob šírenia svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečku je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne vyššia.
Svetlo pricestovalo z Rakúska a začalo svoju púť
Slovenskí skauti v sobotu 6. decembra vo večerných hodinách priviezli na Slovensko Betlehemské svetlo, ktoré prevzali od rakúskych skautov počas slávnostnej ceremónie v Linzi. Ešte v nedeľu ráno ho odovzdali počas svätej omše v poľskom meste Zakopané poľským skautom, čím sa oficiálne začala tohtoročná púť Svetla naprieč regiónmi aj hranicami.
Prvá cesta Betlehemského svetla tradične vedie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme, no vzhľadom na aktuálnu situáciu na Blízkom východe sa hľadalo bezpečnejšie riešenie. Plamienok preto v jaskyni Narodenia Pána odpálil miestny chlapec Jeries Fadi Khier a následne bolo Betlehemské svetlo letecky dopravené do Rakúska, kde si ho prevzalo tohtoročné Dieťa svetla, trinásťročný Florian Mitter.
„Betlehemské svetlo si napriek okolnostiam zachováva svoju hlbokú symboliku, prináša pokoj tam, kde je veľmi potrebný. Aj keď nemohlo byť osobne prevzaté v Betleheme, jeho cesta do Európy ostáva posolstvom nádeje a spolupatričnosti,“ vysvetlila Podskubová.