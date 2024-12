Betlehemské svetlo prinesú skauti na Slovensko v sobotu, prvý si ho prevezme prezident Pellegrini

Betlehemské svetlo prinesú skauti na Slovensko v sobotu 14. decembra už po 35-krát. Ako prvý si ho prevezme prezident SR Peter Pellegrini.

Po Slovensku sa budú presúvať vlakmi

Následne sa dostane do všetkých kútov krajiny, skauti s Betlehemským svetlom sa budú presúvať po Slovensku vlakmi. Informuje o tom Mária Dirgová z Komunikácie Slovenského skautingu.

„Slovenskí skauti prinesú v sobotu 14. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpália počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v rímskokatolíckom kostole Votivkirche vo Viedni. Slávnosti, počas ktorej sa odpáli Betlehemské svetlo aj pre ľudí na Slovensku, sa zúčastnia dievčatá zo skautskej družiny zo 117. zboru Horné Srnie – Nemšová. Tie sa v aktuálnom roku stali víťazkami celoslovenskej medzidružinovej súťaže a aj vďaka titulu Družina roka majú tú česť priniesť medzi nás už tak neodmysliteľnú súčasť Vianoc,“ uviedla Dirgová.

Dlhoročná tradícia

Delegáciu, ktorá odnesie Betlehemské svetlo hlave štátu povedie Náčelník Slovenského skautingu Marián Lezo, sprevádzať ho budú skautky z Družiny roka.

Dirgová doplnila, že už najbližšiu nedeľu 15. decembra by malo Betlehemské svetlo doraziť aj k severným aj východným hraniciam Slovenska, kde si ho prevezmú skauti z Poľska i Ukrajiny. Svojim poľským kolegom odovzdajú skauti Betlehemské svetlo v nedeľu ráno, počas svätej omše v katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule, ktorú bude celebrovať diecézny biskup František Trstenský.

„Týmto spoločným stretnutím sa nadväzuje na dlhoročnú tradíciu, keď sa skauti z oboch krajín stretávajú a odovzdávajú si symbol Vianoc,“ ozrejmila Dirgová a doplnila, že v ranných hodinách dorazí Betlehemské svetlo aj do ukrajinského Užhorodu.

„Tento plamienok nádeje a pokoja prinesú do krajiny zasiahnutej pretrvávajúcou vojnou ako významný symbol hodnôt, ktorého je nositeľom,“ povedala Dirgová.

Svetlo vynesú aj na Lomnický štít

Počas víkendu pred sviatkami v sobotu 21. decembra doručia skauti Betlehemské svetlo do viac ako 300 miest a obcí na Slovensku. Rozvážať ho budú vlakmi, avšak dostane sa aj do miest, kde vlakové spojenie nie je.

Svetlo budú distribuovať až do Štedrého dňa, dostane sa do nemocníc, azylových domov či domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti. Taktiež si ho budú môcť odpaľovať aj veriaci na predsviatočných bohoslužbách. Po 31-krát ho vynesú i na Lomnický štít.

Do rozšírenia Betlehemského svetla po Slovensku sa pred Vianocami zapájajú stovky skautov. I tento rok bude pre záujemcov o Betlehemské svetlo pripravená interaktívna mapa s informáciami, kde ho môžu nájsť. Pôjde nielen o 300 železničných staníc, ale aj množstvo kostolov či iných miest, kam si ľudia môžu prísť Svetlo odpáliť.

Spolupráca s IPčkom

Mapu možno nájsť na stránke www.betlehemskesvetlo.sk, je denne aktualizovaná. Zároveň je ale dostupnosť Betlehemského svetla oveľa vyššia, vzhľadom na to, že sa šíri odpaľovaním zo sviečky na sviečku.

„Svetlo nádeje roznesieme po celom Slovensku už po 35-krát ako symbol pokoja, lásky a mieru. Chápeme však, že v dnešnej, častokrát rýchlej a hektickej dobe, nemusí symbolika horiacej sviečky stačiť k vianočnej atmosfére a pohode. Aj z tohto dôvodu v tomto roku spolupracujeme s IPčkom, ktoré poskytuje psychologickú poradňu a pomáha ľuďom, ktorí uviazli v tme,“ priblížil koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák. Zakladateľ internetovej poradne pre mladých Marek Madro doplnil, že s blížiacimi sa sviatkami sa zvyšuje aj intenzita volaní o pomoc.

„Vianoce nie sú pre všetkých sviatky pokoja, mnohí z nich majú stres, pociťujú úzkosť, zažívajú osamelosť a v tichu, ktoré na chvíľu zavládne, sa môžu cítiť ešte horšie. Chceme im preto počas celého decembra hovoriť o svetle,“ vyjadril sa.

Betlehemské svetlo z Rakúska

Skauti na Slovensku prvýkrát priniesli Betlehemské svetlo od svojich rakúskych kolegov v roku 1990.

„Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie, ochotu pomáhať druhým a povšimnutiahodné skutky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Blízkom východe nebolo tento rok možné obvyklé zapálenie sviečky v Bazilike Narodenia Pána. Deväťročný Matthias Secklehner, ktorý je tohtoročným Dieťaťom svetla, 13. novembra 2024 prevzal Betlehemské svetlo od rakúskych skautov, ktorí ho udržiavali počas celého roka,“ ozrejmila Dirgová.

Toto Betlehemské svetlo zapálila ešte minulý rok 12-ročná Pillar Jarayseh a letecky ho poslala do Viedne. Betlehemské svetlo teda od minulého roka udržiavali vo Viedni rakúski skauti.

Európska tradícia

Tradícia Betlehemského svetla v Európe siaha do čias krížových výprav do roka 1099. „Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema,“ vysvetlila Dirgová. Sviecu dal do kostola, odkiaľ si domov odniesli Betlehemské svetlo aj ďalší obyvatelia.

„Táto tradícia v jeho novodobej histórii od roku 1986 pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia,“ uzavrela Dirgová.