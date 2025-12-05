Symbol mieru a nádeje opäť rozžiari Slovensko, skauti už po 36. raz prinesú Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo dorazí na Slovensko z Rakúska už po 36. raz. Slovenskí skauti symbolicky v sobotu 6. decembra na Mikuláša prinesú Betlehemské svetlo z Rakúska. Odpália ho počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v rímskokatolíckom kostole Mariendom v Linzi, odkiaľ poputuje k ľuďom na celom Slovensku.
Slávnosti sa zúčastnia dievčatá zo skautskej družiny Plamienky z 2. zboru Dlhé Mačky – Trnava, ktoré tento rok zvíťazili v celoslovenskej súťaži o titul Družina roka. Práve vďaka svojmu úspechu majú česť priniesť domov jednu z najkrajších vianočných tradícií. „Mať možnosť priniesť Betlehemské svetlo je pre nás obrovská česť. Tešíme sa na túto cestu a veríme, že jeho plamienok prinesie ľuďom radosť,” povedala Anna Porubčinová zo skautskej družiny Plamienky.
V najbližších týždňoch ho skauti roznesú po celej krajine. Túto nedeľu sa Svetlo dostane k našim severným hraniciam, kde si ho prevezmú poľskí skauti, a o týždeň neskôr zamieri aj na východ k ukrajinským skautom. Svetlo tak opäť prinesie do predvianočného obdobia posolstvo mieru, pokoja a nádeje.
Svetlo vynesú aj na Lomnický štít
„Každý plamienok, ktorý donesieme, má pre ľudí veľký význam – prináša im pocit spolupatričnosti a nádeje. S radosťou sledujeme, ako sa Betlehemské svetlo stáva súčasťou predvianočnej atmosféry vo všetkých kútoch Slovenska. Symbolicky ho odovzdáme aj v najvýchodnejšej, najzápadnejšej, najsevernejšej a najjužnejšej obci, aby bolo jasné, že Betlehemské svetlo dorazí ku všetkým ľuďom na Slovensku,“ hovorí koordinátorka Betlehemského svetla na Slovensku Denisa Podskubová.
V nedeľu 7. decembra v ranných hodinách odovzdajú slovenskí skauti Betlehemské svetlo poľským skautom počas svätej omše v kostole Svätej rodiny v poľskom meste Zakopané. Toto spoločné stretnutie nadväzuje na dlhoročnú tradíciu, keď sa skauti z oboch krajín stretávajú a odovzdávajú si symbol Vianoc. O týždeň neskôr 14. decembra prinesú skauti Betlehemské svetlo aj do Užhorodu, kde ho prevezmú na ceremónii ukrajinskí skauti.
Počas predvianočného víkendu v sobotu 20. decembra budú už od skorého rána skautské posádky roznášať vlakmi Svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 300 obcí. Betlehemské svetlo sa dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby mal k nemu prístup čo najväčší počet ľudí.
Skauti budú roznášať Svetlo až do Štedrého dňa. Svetlo prinesú do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov a zavítajú už po 32-krát aj na Lomnický štít. V predvianočnom období sa do šírenia Svetla zapájajú stovky skautov.
Pripravujú interaktívnu mapu
Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s údajmi, kde a kedy bude v rámci Slovenska Betlehemské svetlo dostupné. Viac ako 300 železničných staníc tak doplnia desiatky kostolov či ďalšie nespočetné množstvo miest, kam si môžu prísť ľudia v predvianočnom období, odpáliť Plamienok z Betlehema.
„Všetky informácie sa snažíme zoskupiť na jedno miesto. Chceme, aby mal každý prehľad o tom, kde a kedy sa dá Betlehemské svetlo získať. Táto mapa je výsledkom spoločného úsilia nielen skautov po celom Slovensku, ktorí s radosťou prinášajú ľuďom tento predvianočný symbol pokoja a nádeje,“ hovorí Podskubová. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú.
Prvýkrát prevzali slovenskí skauti Betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie, ochotu pomáhať druhým a povšimnutiahodné skutky.
Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu na Blízkom východe bolo aj tento rok potrebné, aby prvý plamienok zapálil Jeries Fadi Khier, miestny chlapec priamo z Betlehema.
Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099 v období križiackych výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia v jeho novodobej histórii od roku 1986 pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo tak nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo sú bez vyznania.