Betlehemské svetlo prišlo aj do IPčka. Nezostane tak iba symbolom, ale znakom pomoci – FOTO

Betlehemské svetlo prišlo aj do IPčka, svetlo tak nezostane iba symbolom. Informoval o tom zakladateľ IPčka Marek Madro. Ako priblížil, IPčku sa podarila spolupráca so Slovenským skautingom, ktorý prináša do rodín Betlehemské svetlo ako symbol pokoja, nádeje a mieru.

„A práve my, ktorí prinášame to svetlo fyzické, tak môžeme ľuďom pomôcť, aby to svetlo nezostalo len symbolom, ale aby vďaka psychologickej pomoci a podpore zažili ľudia svetlo aj vo svojej duši,“ uviedol Madro.

Ako uviedla riaditeľka Slovenského skautingu Mária Budzáková, symbol svetla môže mať tak vďaka spolupráci s IPčkom hlbšiu hodnotu a do sŕdc a duší môže prichádzať pokoj. Spoločne sa tak budú snažiť posilňovať pokoj v rodinách na Slovensku.

Otvorené kontaktné centrá

Do každej domácnosti, do ktorej príde Betlehemské svetlo, tak príde aj letáčik s informáciami o Betlehemskom svetle. Na druhej strane budú odporúčania a rady od IPčka, ako priniesť pokoj aj do svojej duše, ako to v rodinách ustáť počas vianočných sviatkov a ako sa navzájom podporiť.

Súčasne informoval, že vo štvrtok budú otvorené od 14:00 aj všetky kontaktné centrá IPčka v krajských mestách. Ľudia si môžu prísť odpáliť Betlehemské svetlo a súčasne sa porozprávať s ich psychológmi, ktorí budú k dispozícii do 20:00. Rovnako ľudia môžu prísť do klubov IPčka aj v piatok 20. decembra od 15:00. Kluby sú štyri, a to v Trnave, Bratislave, Nitre a Prešove.

„Práve pokoj je to, čo cez spoluprácu so Slovenským skautingom chceme priniesť do domácností a sŕdc. Nie každý však tento pokoj môže prežívať, a preto sme pripravili vianočný plán pomoci,“ informoval Madro a vysvetlil, že na všetkých linkách posilnili služby psychológov a každý deň budú k dispozícii aj na streamoch.

Štedrá večera pre mladých ľudí

„Pripravujeme dokonca štedrú večeru pre mladých ľudí, ktorí nemali tie Vianoce také, aké by mali byť. Poviem to otvorene. Vianoce sú pre nás extrémne náročné obdobie práve kvôli tomu, že v rodinách sú extrémne očakávania a tlaky na to, ako to celé ustáť. V rodinách chcú vyriešiť všetky svoje problémy a chcú ich mat vyriešené počas sviatkov, aby zažili kúsok toho pokoja,“ uviedol Madro a dodal, že v mnohých rodinách sa to však nedarí.

„Keď nás kontaktujú ľudia v beznádeji a úzkosti, tak ich chceme pozvať a popri psychologickej pomoci im dať zažiť kúsok Vianoc. Preto organizujeme dve štedré večere. Jedna bude 27. decembra v našom klube v Prešove o 16:00 a druhá 28. decembra v Bratislave od 16:00,“ informoval Madro.

Ťažký rok v IPčku

Súčasne pripravili aj plán, ako zvládnuť Vianoce s 13 odporúčaniami. Madro priblížil, že odporúčajú napríklad čo najviac vecí dohodnúť vopred a cez Vianoce neriešiť náročné témy. Keď dochádza ku konfliktu, tak odstúpiť, nehádať sa a z konfliktu odísť. „Dôležité je používať slová ďakujem a prosím. Ak ani jedna z 13 rád nebude užitočná, tak sme tu, na našich linkách pomoci,“ ubezpečil Madro.

„My v IPčku máme za sebou ťažký rok. Pol roka sme premýšľali nad tým, že čo vlastne budeme ešte na konci roka prevádzkovať a ako vyjdeme pri pomoci s peniazmi. Pred pár dňami sme dokonca museli uzatvoriť jedno z našich srdcových centier krízovej intervencie v Michalovciach,“ povedal Madro s tým, že išlo tak o náročný rok nielen pre ich psychológov, ale najmä pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc.

„Spoločnosť je dnes presýtená zlými správami. Máme pocit, že ľudia žijú zvláštne životy, a stále viac ľudí nosí na sebe masku a tvária sa v pohode. Ale v ich vnútri zvádzajú boj a často je tu temnota, s ktorou nevedia, čo majú urobiť. Preto potrebujeme trochu viacej svetla a nádeje,“ zdôraznil Madro a informoval, že v prvom polroku tohto roka psychológovia z IPčka riešili viac ako 8 200 kontaktov, ktoré sa týkali myšlienok na ukončenie života.

Iskrička nádeje a svetlo

„Téma ukončenia života je veľmi často prepojená s pocitom osamelosti,“ priblížil Madro s tým, že je to niečo, o čom treba hovoriť a na čo treba upozorňovať. Súčasne mali aj takmer 1 400 zásahov a kontaktov, kde išlo o život. „Boli to situácie na hrane života a smrti,“ upozornil Madro. Psychológovia IPčka sa tak snažia prinášať pre ľudí iskričku nádeje a svetlo.

„Ale nie tak pateticky. Naozaj sme často svedkami, ako ľudia vďaka rozhovoru so psychológom na našich linkách alebo v kontaktných centrách zažívajú nadej, a vďaka rozhovoru sa začne meniť ich život. Slovo ako také má obrovskú moc a pre nás je to slovo svetlom, ktoré ako psychológovia môžeme priniesť ľuďom, ktorí sa na nás obrátia,“ uzavrel zakladateľ IPčka.