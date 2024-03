Belousovová bude kandidovať do Európskeho parlamentu za Uhríkovu Republiku

Bývalá predsedníčka Slovenskej národnej strany (SNS) a exposlankyňa Národnej rady SR Anna Belousovová bude kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) na kandidátke hnutia Republika. Belousovová bude kandidovať ako nezávislá kandidátka z 11. miesta.

Ako ďalej informoval podpredseda a hovorca hnutia Ondrej Ďurica, na kandidátke Republiky má byť viacero známych mien „z vlasteneckého spektra“.

Politické strany majú na podanie kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu čas do nedele 10. marca do polnoci.

Na kandidátke sa môže nachádzať najviac 15 kandidátov, čo zároveň predstavuje aj počet poslancov, ktorých si Slovensko bude do europarlamentu voliť. Europoslanci sú volení na funkčné obdobie päť rokov a musia mať najmenej 21 rokov.

Vo voľbách môžu kandidovať občania Slovenska s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom v SR. Voľby do EP sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 8. júna 2024.