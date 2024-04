Belgicko vyšetruje ruské zasahovanie do európskych volieb, De Croo potvrdil existenciu proruských sietí v niekoľkých krajinách

Belgicko vyšetruje údajné ruské zasahovanie do júnových volieb do Európskeho parlamentu. Oznámil to belgický premiér Alexander De Croo, podľa ktorého ich spravodajská služba potvrdila existenciu siete usilujúcej sa o podkopanie podpory Ukrajiny.

Proruské siete

„Belgické spravodajské služby potvrdili existenciu proruských rušivých sietí s aktivitami v niekoľkých európskych krajinách a tiež tu v Belgicku,“ uviedol De Croo. Belgicko v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v Európskej únii.

Belgické úrady podľa premiéra úzko spolupracujú s partnermi v Česku po tom, čo tam odhalili proruskú ovplyvňovaciu operáciu.

Vyšetrovanie zistilo, že niektorí členovia europarlamentu boli oslovení a ponúkli im peniaze na to, aby šírili ruskú propagandu. Podplácanie sa podľa De Crooa neodohralo v Belgicku, ale zasahovanie áno. Podrobnosti o možných podozrivých neposkytol.

Jasné ciele

De Croo vysvetlil, že podľa belgickej spravodajskej služby sú ciele Moskvy veľmi jasné. „Cieľom je pomôcť zvoliť viac proruských kandidátov do Európskeho parlamentu a posilniť určitý proruský naratív v tejto inštitúcii,“ povedal a dodal, že „oslabená európska podpora Ukrajiny slúži Rusku na bojisku, a to je skutočný cieľ, ktorý odhalili v predošlých týždňoch“.

„Sú to vážne obavy, a preto som podnikol kroky. Nemôžeme dovoliť tento typ ruskej hrozby medzi nami. Musíme konať a musíme konať tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ,“ povedal tiež De Croo.