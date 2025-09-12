Becker dôveroval nesprávnym ľuďom: Ak sa budete zaoberať minulosťou, zbláznite sa (2. časť) - VIDEO, FOTO

Bývalá tenisová hviezda Boris Becker nedávno urobil rozhovor pre nemecký denník Blick. Počas neho prešiel od svojej kariéry, cez ťažké obdobie vo väzení, finančné problémy až po aktuálnu životnú situáciu.
Svojím domovom nazýva talianske Miláno, kde žije so svojou manželkou Lilianou de Carvalhovou Monteirovou, ktorá je od neho o 22 rokov mladšia.
Okrem iného spomína aj svoju knihu s názvom „Inside: Winning. Losing. Starting Again“. Zverejnená by mala byť 25. septembra, a tak zatiaľ prezradil len niečo málo z nej.
Chvála na Federerovu rodinu
Počas úspešnej kariéry bolo jeho cieľom vyhrávať veľké tenisové turnaje a stať sa svetovou jednotkou. O financie sa mu starali iní ľudia. A tí chceli províziu. Najprv sa však starali o seba, až potom o aktuálne 57-ročného Beckera.
Jeho rodina to sama bez pomoci zvládnuť nedokázala ako napríklad tá Rogera Federera. „Mal veľké šťastie. Jeho rodičia a manželka boli od samého začiatku tak ponorení do podnikania, že mal takpovediac záchrannú sieť a dvojité dno.“
Švajčiarova rodina je podľa neho úžasná. Nezabudne najmä na chvíle, keď sa starali o jeho manželku počas Laver Cupu v Berlíne 2024, aj keď nemuseli.
Dôležité ponaučenie
„Môj otec bol architekt a moja mama vtedy viedla jeho kanceláriu. Moje problémy sa objavili až v mojej kariére po tenise. Dôveroval som nesprávnym ľuďom! Dnes by som urobil úplne iné rozhodnutia. S manželkou sme si vybudovali úplne nové prostredie a pracujeme veľmi intenzívne,“ uviedol na margo zlých finančných rozhodnutí.
„Minulosť aj tak nemôžete zmeniť. Čím rýchlejšie to pochopíte, tým rýchlejšie budete môcť zvládnuť prítomnosť. To je veľmi, veľmi dôležité. Pretože počas prvých niekoľkých týždňov ste vo svojej cele sami viac ako 20 hodín denne. Ak sa budete zaoberať minulosťou, zbláznite sa. Toto ponaučenie mi utkvelo v pamäti,“ vysvetlil Becker.
Psychicky zvládnuť pobyt vo väzení je ťažký, preto mu pomohla aj viera v Boha, keďže ho vychovali ako kresťana. Doteraz je vďačný za to, že to dokázal prežiť.
Viacero trestov
Z jeho spoločnosti si vybral finančné prostriedky na pokrytie súkromných výdavkov – nájom, výživné na dieťa či operácia kolena.
„Urobil som to po konzultácii s mojím právnikom a zodpovedným úradníkom orgánu, konkurzným správcom,“ povedal s tým, že to bola nesprávna rada.
„Za branie peňazí od spoločnosti som dostal 30 mesiacov. Za dom v Leimene a hypotéku naň, ktorú som v ich očiach včas nezverejnil, som dostal po 18 mesiacov. A za akcie športovej internetovej spoločnosti som tiež dostal 18 mesiacov. Súd nedokázal žiadny úmysel, ktorý za nimi stál. Inak by bol môj trest oveľa dlhší – asi sedem rokov,“ prezradil šesťnásobný grandslamový šampión.
Je vďačný manželke
Poučený životom už vie, že sa musí lepšie starať o seba a nenechávať to na iných ľudí. „Teraz si veľmi dávam pozor na to, kto som vo svojom okruhu priateľov.“
Svoju manželku, ktorá je od neho o 22 rokov mladšia, Lilianu de Carvalhovú Monteirovú považuje za jedinú osobu, s ktorou mal počas pobytu vo väzení pravidelný kontakt. „Bez jej sily, lásky a dôvery by som svoje najhoršie obdobie neprežil,“ doplnila bývalá svetová jednotka pre uvedené médium.
Kedysi Beckera nazývali „zázračným dieťaťom“. Stále ho ľudia zastavujú na ulici, žiadajú o fotografiu či krátky rozhovor. A to aj napriek tomu, že počas kariéry stratil súkromný život pre neustálu prítomnosť bulvárnych médií.
Cíti však, že väzenie zmenilo jeho život aj zmýšľanie a to sa verejnosti páči napriek pobytu za mrežami v Anglicku.