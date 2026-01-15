Bayern Mníchov zdolal Kolín nad Rýnom a zvýšil náskok na čele bundesligovej tabuľky na rekordných 11 bodov

Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov má na čele tabuľky I. bundesligy už 11-bodový náskok pred druhou Borussiou Dortmund. Pozíciu lídra si Bavori upevnili triumfom 3:1 na pôde Kolína nad Rýnom.
Prehrávali síce gólom Lintona Mainu z protiútoku, no zápas otočili vďaka presným zásahom Sergea Gnabryho, Kima Min-jaeho a Lennarta Karla. Po polovici sezóny je 11-bodová náskok Bayernu vyrovnanie historického rekordu súťaže.
„Rekord je príjemný. Bol to dôležitý zápas proti náročnému súperovi,“ povedal Gnabry pre nemeckú televíziu RTL.
Bayern má na konte už 47 bodov, čo je najvyšší zisk v tomto štádiu sezóny. Tréner Vincent Kompany pripomenul, že jeho tím zároveň ustanovil nový rekord v počte strelených gólov – 66.
„Je to pekné, ale zajtra to už bude minulosť. Rekordy nie sú prioritou, titul áno. Povedal som však hráčom, že je ťažké s týmto tímom nastaviť nový rekord, pretože Bayern vždy podáva top výkony,“ dodal Kompany.
Kolín nad Rýnom doteraz naposledy zdolal Bayern ešte v roku 2011, odvtedy v 19 zápasoch naprieč všetkými súťažami utrpel 17 prehier.