Nezastaviteľný Bayern! Nemecký gigant prepísal európsky rekord

Nemecký futbalový šampión FC Bayern Mníchov je v úvode sezóny 2025/2026 vo famóznej forme, ktorú už stihol pretaviť do rekordného zápisu. „Die Roten“ zvíťazili v stredu večer v stretnutí 2. kola Nemeckého pohára na ihrisku 1. FC Kolín nad Rýnom 4:1.
Dvomi zásahmi sa na víťazstve Mníchovčanov podieľal Harry Kane, ktorý strelil druhý a tretí gól hostí. Okrem neho sa presadili aj krídelníci – Luis Díaz vyrovnal v 36. minúte na 1:1 a Michael Olise v 72. minúte uzavrel gólový účet stretnutia.
Tréner Vincent Kompany vyzdvihol Kaneov všestranný prínos, keďže útočník sa často sťahuje hlbšie a vytvára šance pre spoluhráčov. „Niekedy si ani nevšimnete, že strelil góly, pretože robí veľa iných vecí pre mužstvo,“ povedal Kompany o anglickom zakončovateľovi, ktorý v 14 tohtosezónnych dueloch zaznamenal už 22 gólov.
Bayern vytvoril nový európsky rekord so 14 po sebe idúcimi víťazstvami v súťažných zápasoch na začiatku sezóny. Predchádzajúci rekord 13 víťazstiev držal AC Miláno z ročníka 1992/1993.
V ďalších zápasoch Nemeckého pohára Bayer Leverkusen zdolal Paderborn 4:2 po predĺžení, Stuttgart vyhral 2:0 na pôde Mainzu a Schalke utrpelo prehru 0:4 s Darmstadtom. Do osemfinále postúpili aj tímy Union Berlin, Freiburg, Borussia Dortmund či RB Lipsko.