Nezastaviteľný Bayern! Nemecký gigant prepísal európsky rekord

Bavorský celok prekonal rekord AC Miláno z roku 1992.
Germany Soccer Cup
Harry Kane z Bayernu oslavuje po zápase Nemeckého pohára medzi Kolínom nad Rýnom a FC Bayern Mníchov, v Kolíne nad Rýnom v stredu 29. októbra 2025. Foto: SITA/AP
Nemecko Futbal

Nemecký futbalový šampión FC Bayern Mníchov je v úvode sezóny 2025/2026 vo famóznej forme, ktorú už stihol pretaviť do rekordného zápisu. „Die Roten“ zvíťazili v stredu večer v stretnutí 2. kola Nemeckého pohára na ihrisku 1. FC Kolín nad Rýnom 4:1.

Dvomi zásahmi sa na víťazstve Mníchovčanov podieľal Harry Kane, ktorý strelil druhý a tretí gól hostí. Okrem neho sa presadili aj krídelníci – Luis Díaz vyrovnal v 36. minúte na 1:1 a Michael Olise v 72. minúte uzavrel gólový účet stretnutia.

Tréner Vincent Kompany vyzdvihol Kaneov všestranný prínos, keďže útočník sa často sťahuje hlbšie a vytvára šance pre spoluhráčov. „Niekedy si ani nevšimnete, že strelil góly, pretože robí veľa iných vecí pre mužstvo,“ povedal Kompany o anglickom zakončovateľovi, ktorý v 14 tohtosezónnych dueloch zaznamenal už 22 gólov.

Bayern vytvoril nový európsky rekord so 14 po sebe idúcimi víťazstvami v súťažných zápasoch na začiatku sezóny. Predchádzajúci rekord 13 víťazstiev držal AC Miláno z ročníka 1992/1993.

V ďalších zápasoch Nemeckého pohára Bayer Leverkusen zdolal Paderborn 4:2 po predĺžení, Stuttgart vyhral 2:0 na pôde Mainzu a Schalke utrpelo prehru 0:4 s Darmstadtom. Do osemfinále postúpili aj tímy Union Berlin, Freiburg, Borussia Dortmund či RB Lipsko.

