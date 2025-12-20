Kompany stále rieši absencie. Proti Heidenheimu za Bayern Mníchov nenastúpia Kimmich ani Neuer

Proti Heidenheimu by mal nastúpiť aj Luis Díaz, ktorý si odpykal dištanc. Hrať by mal Michael Olise, ktorý podstúpil menší zákrok v oblasti oka.
Vincent Kompany
Tréner Vincent Kompany z nemeckého futbalového veľkoklubu Bayern Mníchov počas tréningu v sezóne 2024/2025. Foto: SITA/AP
Tréner nemeckého futbalového veľkoklubu Bayern Mníchov nemá k dispozícii kapitána Manuela Neuera a ani skúseného Joshuu Kimmicha. Vincent Kompany potvrdil, že obaja budú chýbať v nedeľňajšom bundesligovom zápase proti Heidenheimu.

Absentujú aj ďalší futbalisti. Sacha Boey a Jamal Musiala sú zranení, Konrad Laimer suspendovaný a Nicolas Jackson je na Africkom pohári národov s reprezentáciou Senegalu.

Dobrou správou je, že spomenutý Musiala sa už vrátil do tréningového procesu, no do súťažného diania sa vráti až v roku 2026. Proti Heidenheimu by mal nastúpiť aj Luis Díaz, ktorý si odpykal dištanc. Hrať by mal Michael Olise, ktorý podstúpil menší zákrok v oblasti oka. Olise od príchodu z Crystal Palace v roku 2024 ešte nevynechal žiadny zápas pre zranenie.

Kimmich stále má problémy s členkom, ktorý si privodil počas novembrovej reprezentačnej pauzy. „Mali sme veľa zápasov a bol to pre neho náročný čas, hral na hranici bolesti,“ povedal Kompany.

Bayern má za sebou takmer bezchybnú úvodnú časť ligovej sezóny, keď zo 14 zápasov stratil len štyri body. Vedie bundesligovú tabuľku so šesťbodovým náskokom pred Borussiou Dortmund, ktorá odohrala o zápas viac.

Nemecký magazín Bild informoval, že Bayern plánuje predĺžiť zmluvu so Sergem Gnabrym o dva roky do leta 2028. Tridsaťročný bývalý hráč Arsenalu má v tejto sezóne na konte päť presných zásahov a sedem gólových prihrávok vo všetkých súťažiach a v reprezentácii zaznamenal tri góly a jednu asistenciu v šiestich zápasoch kvalifikácie o postup na MS.

