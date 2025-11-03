Bayern Mníchov dosiahol rekordný ročný obrat takmer 1 miliardu eur, Hainer znovuzvolený za prezidenta

Klub zaznamenal nárast príjmov, no mierny pokles zisku, členstvo dosiahlo historické maximum.
Harry Kane
Útočník Harry Kane je už pár rokov strelecký poklad Bayernu Mníchov aj anglickej reprezentácie. Foto: SITA/AP
Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov oznámil rekordný ročný obrat vo výške 978,3 milióna eur za sezónu 2024/2025, čo predstavuje nárast o 2,8 percenta oproti predchádzajúcemu ročníku.

Zisk klubu dosiahol 27,1 milióna eur, čo je pokles oproti 43,1 milióna eur v sezóne 2023/2024. Generálny riaditeľ Jan-Christian Dreesen vyzdvihol stabilitu klubu napriek turbulentným časom a rekordným prestupovým trhom.

„Toto ukazuje výnimočnú silu a podstatu nášho klubu. Nie sme nestabilní, Bayern je stabilný,“ uviedol.

Obhajcovia nemeckého titulu tiež oznámili, že počet členov klubu dosiahol 432 500, čo je najvyšší počet v histórii a viac než u akéhokoľvek iného futbalového tímu.

Prezident Herbert Hainer bol znovuzvolený na tretie trojročné obdobie bez protikandidáta, pričom získal podporu väčšiny hlasujúcich členov.

Väčšina nemeckých futbalových klubov musí dodržiavať pravidlo „50+1“, ktoré zabezpečuje, že členovia a fanúšikovia majú kontrolu nad klubom a zabraňuje, aby vonkajší investori mali väčšinový podiel.

