Bayern Mníchov dosiahol rekordný ročný obrat takmer 1 miliardu eur, Hainer znovuzvolený za prezidenta

Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov oznámil rekordný ročný obrat vo výške 978,3 milióna eur za sezónu 2024/2025, čo predstavuje nárast o 2,8 percenta oproti predchádzajúcemu ročníku.
Nezastaviteľný Bayern! Nemecký gigant prepísal európsky rekord
Zisk klubu dosiahol 27,1 milióna eur, čo je pokles oproti 43,1 milióna eur v sezóne 2023/2024. Generálny riaditeľ Jan-Christian Dreesen vyzdvihol stabilitu klubu napriek turbulentným časom a rekordným prestupovým trhom.
„Toto ukazuje výnimočnú silu a podstatu nášho klubu. Nie sme nestabilní, Bayern je stabilný,“ uviedol.
Bayern Mníchov rozhodol o budúcnosti Kompanyho. Skončí tréner na lavičke Bavorov?
Obhajcovia nemeckého titulu tiež oznámili, že počet členov klubu dosiahol 432 500, čo je najvyšší počet v histórii a viac než u akéhokoľvek iného futbalového tímu.
Prezident Herbert Hainer bol znovuzvolený na tretie trojročné obdobie bez protikandidáta, pričom získal podporu väčšiny hlasujúcich členov.
Sobotu v Nemecku okorení duel "Der Klassiker" dvoch odvekých rivalov
Väčšina nemeckých futbalových klubov musí dodržiavať pravidlo „50+1“, ktoré zabezpečuje, že členovia a fanúšikovia majú kontrolu nad klubom a zabraňuje, aby vonkajší investori mali väčšinový podiel.