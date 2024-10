Basketbalisti Prievidze zvíťazili v Gruzínsku, sú krok od písania histórie (video)

Neuveriteľný a miestami až tragikomický priebeh mal štvrtý duel hráčov Prievidze v skupinovej časti Európskeho pohára. Na palubovke gruzínskeho tímu BC Kutaisi 2010 napokon slovenský zástupca zvíťazil 108:104 po trojnásobnom predĺžení.

Prievidžania tak majú aktuálne bilanciu tri víťazstvá a jedna prehra, takže vytúžený postup ďalej majú vo svojich rukách. Pred sebou teraz majú domáci duel proti bulharskému Botevgradu a potom súboj v španielskom Bilbau.

Šialený zápas

Duel v Gruzínsku mohli domáci basketbalisti vyhrať už v riadnom hracom čase. Hráči Kutaisi však v Prievidzi prehrali o osem bodov a keďže pred vlastnými priaznivcami sa črtal ich triumf o menej bodov, rozhodli sa poslať zápas do predĺženia a v ňom bojovať o vyšší náskok.

„Šialený zápas, nič také som ako hráč alebo tréner nezažil. Obom išlo o veľa. Kutaisi chcelo vyhrať o 9 a viac bodov, my sme chceli ‚len‘ vyhrať. V niektorých momentoch to bolo trápenie, my sme nedokázali uspieť v riadnom hracom čase a oni sa nedokázali dostať k svojej hranici, aby boli lepší ako my. Nič takéto sme nečakali,“ komentoval kouč prievidzského tímu Saša Jankovič podľa oficiálneho webu najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže.

Zomkli sa

Prezradil tiež, že Prievidžania neočakávali nejaký krásny basketbal.

„Kutaisi hrá veľmi tvrdo a fyzicky, my sme nehrali tak, ako sme zvyknutí. Bolo za tým niekoľko vecí, ako sú zdravotné problémy niektorých hráčov. Ako tréner na nich môžem byť hrdí, pretože aj napriek tomu išli s nami. Cestovali sme 14 hodín, čakal nás trojhodinový posun času. Pri takom množstve zápasov sa nedá urobiť ani jeden poriadny tréning, len regenerovať. Zomkli sme sa a v najdôležitejších okamihoch sme to zvládli. Pre víťazstvo sme prišli, s víťazstvom odchádzame,“ vyhlásil.

Šanca písať históriu

Hrdinom hostí bol napokon Daishon Smith, ktorý šnúrou ôsmich bodov v treťom predĺžení vypracoval získal rozhodujúci náskok. Prievidza sa po tejto časti mohla radovať z triumfu.

„Prvýkrát v kariére som hral tri predĺženia. Súperi ma prekvapili, keď to v závere nechceli zakončiť a poslali zápas do predĺženia. Ich rozohrávač Joiner mi počas druhého predĺženia povedal, že chcú ďalší extra čas, aby vyhrali o 9 a viac bodov. Bolo to divná, ale nutná taktika z ich strany. Pre nás je to veľké víťazstvo, pretože budúci týždeň máme doma šancu priblížiť sa k postupu. O tomto sme všetci v auguste snívali, pracovali sme veľmi tvrdo, aby sa to udialo a dúfam, že dokončíme svoju misiu,“ uviedol americký legionár v prievidzskom drese.

Za všetko hovoria záverečné slová trénera Sašu Jankoviča: „Sme šťastní za toto víťazstvo. Nebol to krásny basketbal, ale dôležitý je triumf a je stále šanca písať históriu.“