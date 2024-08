Basa za pár jabĺk či kukurice? Novela Trestného zákona nezmenila prísne tresty

Novela Trestného zákona síce znížila viaceré tresty, nemyslela však na tzv. „farmársky zákon“, pri ktorom nerozhoduje výška škody. Ako upozornila TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, ľuďom tak hrozí väzenie za pár ukradnutých marhúľ, jabĺk či kukurice.

Viacerí ľudia nielen na východe Slovenska žijú v strachu o svoju úrodu. Jednou z nich je aj pani Helenka, ktorá pred bránou svojej záhradky videla opretý bicykel a priamo pri čine prichytila troch chlapcov. Všetci boli neplnoletí, dvaja z nich nemali dokonca ani 14 rokov.

„Mladí chodia do práce, my starí sa trápime a naraz máme poťahané všetko,“ sťažuje sa žena. Našla ich priamo pod marhuľou, ako si pochutnávajú na úrode. Pre istotu si ich odfotila, ak by sa rozhodli ujsť, kým by prišla polícia.

Farmársky zákon je stále prísny, ale aj tak je málo odstrašujúci. Často sa totiž stáva, že páchateľmi sú deti. Právnik Pavel Hagyari si preto myslí, že pomôcť by mohli iné tresty. „Zmyslom trestného práva je ochrana spoločnosti, je možné prepojiť na verejnoprospešné práce,“ vysvetľuje.