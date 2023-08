Bardovič: Strana pre podanie svojej kandidátnej listiny musí vo voľbách preukázať aj svoju „veľkosť“ (rozhovor)

Politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v rozhovore pre agentúru SITA priblížil volebný systém používaný pre voľby do Národnej rady (NR) SR. Hovorí okrem iného aj o tom, ktorý prvok volebného systému je podľa neho najvýznamnejší, ako správne voliť tak, aby hlas voliča neprepadol a načrtol tiež, ako by bolo možné volebný systém pre parlamentné voľby vylepšiť.

Čo je to volebný systém a aký používame na Slovensku pre parlamentné voľby?

Podstatou volebného systému je to, že vymedzuje základné atribúty, ktoré sa viažu na priebeh, realizáciu a následné výsledky volieb.

Vďaka volebnému systému môžu voliči hlasovať a tieto hlasy sa na základe vopred určených pravidiel pretavia do konkrétneho zloženia zastupiteľského orgánu. Zjednodušene tak môžeme povedať, že ide o mechanizmus vymedzujúci proces od odovzdania hlasu až po pridelenie mandátov vrátane nastupovania náhradníkov.

V podmienkach Slovenska využívame pre voľbu poslancov do Národnej rady SR a tiež Európskeho parlamentu klasický listinný pomerný volebný systém, v rámci ktorého si voliči vyberajú medzi kandidátnymi listinami politických strán alebo ich koalícií.

Aký prvok nášho volebného systému považujete za najvýznamnejší, prípadne ktorý je podľa Vás najväčším determinantom, a prečo?

V politickej teórii existuje niekoľko základných nastavení, ktoré určujú finálnu podobu volebného systému. Každé z nich má v istom ohľade dosah na výsledky volieb, a to buď v zmysle počtu pridelených mandátov politickým stranám, alebo v tom, kto reálne zasadne do parlamentu.

Za najvýznamnejší prvok z hlavných nastavení nášho volebného systému by som si dovolil označiť existenciu jedného volebného obvodu. Je to jednak nastavenie, ktoré ovplyvňuje možnosti zastúpenia jednotlivých regiónov v parlamente, no má aj širšie dôsledky pre stranícky systém a tiež politický systém ako celok.

V prvom rade vytvára podmienky pre silnú centralizáciu politických strán, ktoré nepotrebujú viacerých lídrov v regiónoch, no postačuje im jedna osobnosť schopná získať hlasy na celom území Slovenska. To má vo svojej podstate dôsledky aj pre tvorbu regionálnych štruktúr. Tie často existujú, no nemajú takú úlohu, ako by sa mohlo očakávať v prípade, ak by mali generovať aj voliteľných kandidátov v každom volebnom obvode (ak by ich bolo viac).

Navyše, táto skutočnosť má presah aj do ďalších volieb. Krajské ale aj komunálne voľby ukazujú, že politické strany zlyhávajú v regionálne citlivej výchove personálu a tým aj potenciálnych kandidátov.