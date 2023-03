Banská Štiavnica dostala od envirorezortu prvú pomoc po požiari, Budaj sľúbil aj celý balíček opatrení (video+foto)

Základná umelecká škola (ZUŠ) v Banskej Štiavnici, ktorej budova bola postihnutá víkendovým požiarom v centre mesta, sa presťahuje do priestorov bývalého generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Na tlačovej konferencii v Banskej Štiavnici to uviedol poverený minister Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Ján Budaj s tým, že ide o prvú pomoc, ktorú štát poskytuje.

S budovou mali iné plány

Ide o budovu, ktorá je podľa primátorky Nadeždy Babiakovej pre účely školy vyhovujúca. Budova bola vyprázdnená pri reštrukturalizácii SVP.

„Mali sme s ňou plány, zaradiť ju do správy banského múzea, ktoré by tam mohlo prezentovať napríklad vzácne Mikovíniho mapy, ktoré málokto videl a málokto si uvedomuje, že ide o naozaj svetové dedičstvo UNESCO. V každom prípade v tejto chvíli potrebuje Banská Štiavnica, aby sa deti, ktoré chodili do umeleckej školy a mobiliár mali kde uchýliť,“ povedal k odovzdanej budove poverený minister a dodal, že verí, že to nebude dlho trvať a pôvodná budova školy bude zrekonštruovaná.

Balíček opatrení pre mesto

Budaj je podľa jeho slov presvedčený, že do rokovania vlády, ktoré avizoval poverený predseda vlády Eduard Heger (Demokrati) zrealizovať priamo v Banskej Štiavnici, „pripravíme celý balíček opatrení“. Dodal tiež, že sa pri záchranných prácach podarilo uchrániť všetky hodnoty a zbierkové predmety.

Najdôležitejšie je podľa neho to, že nikto neprišiel o život. Podstatné je podľa Budaja tiež to, že pôvodca požiaru je poistený a „budeme si požadovať plnenie od pôvodcu požiaru“.

Ozvali sa aj z Prahy

Primátorka mesta poďakovala ministerstvu s tým, že mesto urobí všetko pre to, aby sa budova zrekonštruovala.

„Robia sa všetky opatrenia na to, aby všetky tieto škodlivé následky ničivého požiaru sme v čo najkratšej dobe odstránili,“ dodala Babiaková s tým, že v pondelok prešli všetky poškodené objekty.

„Hneď ráno sme nahlásili udalostnú škodu s tým, že celý ten postup bude koordinovaný v jednotlivých budovách,“ uviedla a doplnila, že do pondelka budúceho týždňa zosumarizujú potrebné náklady pre jednotlivé budovy pre jednotlivé ministerstvá, mesto aj súkromné osoby.

Primátorku podľa jej slov kontaktovalo mnoho osôb aj z iných štátov, ktorí sú ochotní pomôcť, aby sa námestie dostalo do pôvodného stavu. Kontaktovali ju aj z magistrátu hlavného mesta Českej republiky Prahy. „Dnes poobede zasadajú v Prahe s návrhom, aby išli finančné prostriedky z Prahy na pomoc do Banskej Štiavnice,“ konkretizovala Babiaková.

Poškodených je viacero budov

Rozsiahly požiar v historickom centre Banskej Štiavnice zaradenom do dedičstva UNESCO vypukol v sobotu 18. marca 2023 ráno v objekte Banky lásky a pre veterné počasie sa rozšíril aj na okolité budovy. Na hasenie povolali všetky zložky Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) – krajské, okresné, z okolitých miest a obcí, zložky policajného zboru, armády a záchrannej služby. Zhoreli strechy a škody väčšieho rozsahu boli spôsobené na objektoch Banka lásky, Reštaurácia Black M, Eleuzína, Základná umelecká škola (ZUŠ), Bergerricht a „Ružový dom“.

Zbierkový fond z Galérie J. Kollára v záujme ochrany premiestnili do objektu Starého zámku prostredníctvom pracovníkov Slovenského banského múzea a dobrovoľníkov. Požiar zlikvidovali až v nedeľu 20. marca v ranných hodinách.

Podľa statika nebude nutné žiadnu z budov sanovať. Polícia začala v súvislosti s požiarom trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Na miesto prišiel cez víkend aj poverený premiér Eduard Heger, ktorý prisľúbil finančné prostriedky na riešenie vzniknutej situácie a odstránenie havarijného stavu objektov. Zároveň avizoval výjazdové rokovanie vlády v Banskej Štiavnici.