Balážová odvrátila štyri mečbaly a zahrá si o historický titul vo štvorhre na ME v stolnom tenise

Slovensko má isté dve medaily zo seniorského kontinentálneho šampionátu v stolnom tenise. Slovenky získajú v ženskej štvorhre na ME 2024 v rakúskom Linzi minimálne jedno striebro a jeden bronz, v tom lepšom prípade to bude zlato a bronz.

Slovenské reprezentantky Barbora Balážová a Tatiana Kukuľková si zahrali proti sebe v semifinále štvorhry žien po boku zahraničných deblových partneriek.

Napínavý päťsetový súboj

Záverečný súboj o titul si napokon vybojovala Balážová a Češka Hana Matelová, ktoré v napínavom päťsetovom súboji zdolali Kukuľkovú s Poľkou Nataliou Bajorovou 3:2 (-8, -5, 12, 5, 11).

V rozhodujúcom piatom sete sa najskôr viac darilo slovensko-českému páru, ale slovensko-poľské duo otočilo zo 7:9 na 10:9 a vzápätí viedlo aj 11:10.

Avšak ani tretí a štvrtý mečbal v poradí nevyužilo. Balážová s Matelovou napokon trojbodovou šnúrou (13:11) rozhodli o víťazstve 3:2.

Narazia proti obhajkyniam titulu

V nedeľu od 15.30 h Balážová vo finále v TipsArene Linz po boku Matelovej zabojuje o historicky prvý titul majstra Európy pre slovenského zástupcu v stolnom tenise.

Ich súperkami budú obhajkyne titulu spred dvoch rokov Rakúšanka Sofia Polcanová a Rumunka Bernadette Szőcsová.

„Chcel som, aby to bol pekný stolný tenis a vyrovnaný zápas. Baša s Hankou v minulosti viackrát zvládli takýto obrat. Bolo to dobré i pozerateľné. Bolo to sčasti o šťastí, ale vyhrať mohol iba jeden pár. Možno si to ten skúsenejší pár zaslúžil. Dúfame, že slová Matelovej o jej konci sa nenaplnia a bude pokračovať. Spolupráca Kukuľkovej s Bajorovou má perspektívu, ich hra má hlavu i pätu. Môžu ich čakať ďalšie dobré výsledky,“ zhodnotil semifinálový súboj Sloveniek reprezentačný tréner Jaromír Truksa pre SSTZ.sk.