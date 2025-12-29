Bábkové Divadlo Košice vstupuje do novej éry, Jorik mení tvár – FOTO

Scéna Jorik na Tajovského ulici v Košiciach má bohatú históriu umeleckého rizika.
SITA Slovenská tlačová agentúra
SITA Slovenská tlačová agentúra
3 min. čítania
Bábkové divadlo Košice
Foto: Bábkové divadlo Košice.
Košice Divadlo Divadlo z lokality Košice

Bábkové Divadlo Košice vstupuje do novej éry. Po modernizácii svojej hlavnej sály Jorik sa zameriava nielen na technické vybavenie, ale aj na atmosféru a možnosti experimentálnej tvorby. Cieľom je zvýšiť kvalitu produkcie, podporiť komunitnú spoluprácu a posilniť vzťah divákov k divadlu.

Scéna Jorik na Tajovského ulici v Košiciach má bohatú históriu umeleckého rizika. V rokoch 1995 až 2007 fungovala ako profilová činoherná scéna, kde experimenty neboli len grantovou položkou, ale žili priamo v praxi. Dnes sa divadlo k tejto tradícii vracia – a začína od základov, ktoré divák často nevidí, no bez nich by divadlo nemohlo fungovať: od techniky.

Čo má modernizácia priniesť?

Sezóna 2025/2026 prinesie systematické zvyšovanie kvality priestorov a služieb. Po úspešnej modernizácii sály (2021 – 2023) prichádza ďalší krok: kompletná obnova zastaraného zvukového a svetelného vybavenia experimentálnej scény.

Zastarané osvetlenie či obmedzené možnosti práce so zvukom totiž obmedzujú tvorcov, nútia ich k kompromisom a znižujú kvalitu zážitku pre divákov. „Modernizácia má preto zvýšiť technickú kvalitu produkcie a zároveň zlepšiť akustické podmienky sály bez stavebných zásahov – s ohľadom na historickú povahu budovy,“vysvetľuje riaditeľka Bábkového divadla Košického kraja Lenka Papugová.

Bábkové divadlo Košice
Foto: Bábkové divadlo Košice.

Nové riešenia sú aj energeticky efektívne. Divadlo využije LED RGBW svetelné zdroje, ktoré umožnia vyššiu kvalitu svetelného dizajnu pri nižšej spotrebe energie. V praxi to znamená citlivejšiu a variabilnejšiu prácu so svetlom – jednu z kľúčových zložiek divadelného jazyka, najmä v komornej experimentálnej sále,“ dodáva Papugová.

Podporu vyjadril aj samosprávny kraj

Projekt však nejde len o techniku. Jeho ambíciou je podporiť pravidelnú experimentálnu tvorbu, zvýšiť atraktivitu Jorika pre hosťujúce súbory a prepájať zriaďovanú a nezriaďovanú kultúru. Takáto spolupráca je často rozhodujúcim faktorom rastu kultúrnych organizácií v regiónoch.

Podporu modernizácii vyjadril aj Košický samosprávny kraj. „Modernizáciou technického vybavenia sály Jorik zvyšujeme úroveň kultúrneho zázemia v kraji. Ide o investíciu, ktorá zlepší pracovné podmienky umelcov, kvalitu predstavení pre divákov a prispeje k energetickej efektívnosti prevádzky,“povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Bábkové divadlo Košice
Foto: Bábkové divadlo Košice.

Bábkové divadlo dlhodobo pracuje aj s mladým publikom – od najmenších divákov (3+) cez školské skupiny až po tínedžerov a dospelých. „Ak chceme vychovávať citlivých a premýšľajúcich divákov, musíme im ponúknuť profesionálne podmienky a silný umelecký zážitok. Modernizácia sály Jorik je investíciou do budúcnosti – do mladej generácie aj do kultúry v regióne, zdôrazňuje Papugová.

Projekt je realizovaný v rámci investičnej akcie Košického samosprávneho kraja „Rekonštrukcia a modernizácia zvukového, svetelného a technického parku divadelných sál“ a podporil ho Fond na podporu umenia.

Ak sa modernizácia podarí, nepôjde len o nové svetlá či zvuk. Pôjde o vytvorenie podmienok, ktoré umožnia, aby sa scéna Jorik opäť stala miestom experimentu, hľadania a umeleckého rizika – presne tak, ako tomu bolo v minulosti.

Bábkové divadlo Košice
Foto: Bábkové divadlo Košice.

Viac k osobe: Lenka PapugováRastislav Trnka
Firmy a inštitúcie: KSK Košický samosprávny kraj (VÚC)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk