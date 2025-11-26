Dosky 2025: Najúspešnejšími divadelnými inscenáciami sezóny sa stali Outcast a Příhody lišky Bystroušky!

Asociácia súčasného divadla počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa uskutočnil v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi, vyhlásila víťazov 28. ročníka Divadelných ocenení sezóny – DOSKY 2025.
Ocenenie DOSKY za Najlepšiu inscenáciu sezóny získal Outcast podľa memoárov Stefana Zweiga a nezávislé divadlo Slzy Janka Borodáča pôsobiace v Prešove. Inscenácia vznikla pod režijným a autorským vedením Júlie Rázusovej, ktorá získala aj cenu za Najlepšiuréžiusezóny. Režisérka už bola ocenená cenou DOSKY v rokoch 2018 aj 2019.
Ocenenie DOSKY za Najlepší mužský herecký výkon sezóny si odniesol Roman Poláčik za postavu Bérangera v hre Eugèna Ionesca Nosorožec v réžii Júlie Rázusovej v Činohre Slovenského národného divadla, Bratislava. Ako Najlepší ženský herecký výkon sezóny bolo ocenené stvárnenie francúzskej herečky Táňou Pauhofovou v inscenácii pripravenej režisérom Martinom Čičvákom podľa filmovej drámy Marguerite Durasovej Hirošima, moja láska v bratislavskom Divadle Aréna. Pauhofová po prvý raz získala cenu DOSKY v roku 2006.
Tri Dosky sa ušli opere Leoša Janáčka Přihody lišky Bystroušky inscenovanej v Opere Slovenského národného divadla, a to za Najlepšiu scénografiu sezóny – cenu získal Volker Hintermeier, ocenenie DOSKY za Najlepší kostým sezóny dostala Tereza Kopecká a do tretice cenu za Mimoriadny počin v hudobnom divadle kritici udelili Sláve Daubnerovej za réžiu tejto magickej opery. Sláva Daubnerová je tiež už dvojnásobná držiteľka ceny DOSKY.
Martin Husovský premenil svoje dve nominácie za DOSKU za Najlepšiu scénickú hudbu v inscenácii hry Federica Garcíu Lorcu Krvavá svadba, ktorú uviedla Činohra Slovenského národného divadla.
Cenu za Mimoriadny počin v tanečnom divadle získal Michal Heriban za choreografiu a tanečný výkon v inscenácii Ja som placebo, ktorú pripravilo Divadlo Jedným dychom. DOSKU za Mimoriadny počin v činohernom divadle získal kolektív tvorcov projektu Slováci ožijú. Hymna pre 21. storočie v koncepte Alžbety Vrzguly a réžiách Adama Draguna, Silvie Vollmann a Júlie Rázusovej, Uhol_92, Bratislava. Alžbeta Vrzgula získala ocenenie DOSKY za réžiu v roku 2022.
Režisérom ceremoniálu 27. ročníka bol Jakub Nvota. V úlohe moderátorov sa predstavili Jakub Rybárik a Tomáš Turek. Účinkovali aj herci Spišského divadla Jozef Novysedlák a Pavol Gmoca.
Všetkým zúčastneným herečkám a hercom, spolupracujúcim divadlám i tvorcom, osobitne tým, ktorí museli do Spišskej Novej Vsi merať cestu cez celé Slovensko, patri obrovské poďakovanie. Za láskavú podporu ďakujeme vzácnym partnerom: hlavnému partnerovi Nadácii Tatra banka, spoločnosti Immocap, spoločnosti LITA a našim spoluorganizátorom Spišskému divadlu v Spišskej Novej Vsi a Košickému samosprávnemu kraju. Záštitu nad slávnostným ceremoniálom prevzal Rastislav Trnka župan Košického samosprávneho kraja.
Anketu DOSKY vyhlasuje Asociácia súčasného divadla (ASD). Ceny DOSKY sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet, súčasný tanec. DOSKY sa udeľujú fyzickým osobám bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecké výkony, ktoré mali premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne, v tomto ročníku sa teda hodnotili premiéry v termíne od 1. augusta 2024 do 31. júla 2025.
Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom výtvarného návrhu ceny je Aleš Votava, jej realizátorom je akademický sochár Tomáš Lupták. Autormi projektu divadelných ocenení sezóny DOSKY sú Silvia Hroncová, René Parák a Zuzana Uličianska. Ceny DOSKY sa udeľujú od roku 1996. V rámci ankety každoročne desiatky divadelných kritikov , kritičiek dávajú svoje návrhy na ocenenia, tohto roku hlasovalo 42 z nich. Účastníci a účastníčky ankety navrhujú tri výkony v každej kategórii. Pri celkovom súčte bodov udelených kritikmi sa rešpektuje poradie nominovaných výkonov: tri body získavajú výkony uvedené na prvom mieste, dva body výkony uvedené na druhom mieste a jeden bod výkony uvedené na treťom mieste. Víťaza určí súčet dosiahnutých bodov.
Víťazi DOSKY 2025
Najlepšia inscenácia sezóny
Inscenácia Outcast podľa memoárov Stefana Zweiga Svet včerajška v réžii Júlie Rázusovej, Slzy Janka Borodáča, Prešov
Najlepšia réžia sezóny
Júlia Rázusová za réžiu inscenácie podľa memoárov Stefana Zweiga Svet včerajška Outcast, Slzy Janka Borodáča, Prešov
Najlepší mužský herecký výkon sezóny
Roman Poláčik za herecký výkon v postave Bérangera v inscenácii hry Eugèna Ionesca Nosorožec v réžii Júlie Rázusovej, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Najlepší ženský herecký výkon
Táňa Pauhofová za herecký výkon v inscenácii podľa filmovej drámy Marguerite Durasovej Hirošima, moja láska, v réžii Martina Čičváka, Divadlo Aréna, Bratislava
Najlepšia scénografia sezóny
Volker Hintermeier za scénografiu v inscenácii opery Leoša Janáčka Přihody lišky Bystroušky, v réžii Slávy Daubnerovej, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava
Najlepší kostým sezóny
Tereza Kopecká za kostýmy v inscenácii opery Leoša Janáčka Přihody lišky Bystroušky, v réžii Slávy Daubnerovej, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava
Najlepšia scénická hudba sezóny
Martin Husovský za hudbu v inscenácii hry Federica Garcíu Lorcu Krvavá svadba, v réžii Jána Luterána, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Mimoriadny počin v hudobnom divadle
Sláva Daubnerová za réžiu opery Leoša Janáčka Přihody lišky Bystroušky, Opera
Slovenského národného divadla, Bratislava
Mimoriadny počin v tanečnom divadle
Michal Heriban za choreografiu a tanečný výkon inscenácii Ja som placebo, Divadlo Jedným dychom, Bratislava
Mimoriadny počin v činohernom divadle
Kolektív tvorcov projektu autorskej trojice Adam Dragun, Silvia Vollmann, Ivana Gibová: Slováci ožijú. Hymna pre 21. storočie v koncepte Alžbety Vrzguly a réžiách Adama Draguna, Silvie Vollmann a Júlie Rázusovej, Uhol_92, Bratislava
