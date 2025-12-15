Ázijské akciové trhy v pondelok klesli, keď sa vrátili obavy z technologického boomu poháňaného umelou inteligenciou. Slabé výsledky technologických gigantov Oracle a Broadcom opäť otvorili otázku, či sú obrovské investície do tohto sektora opodstatnené.
Po výrazných piatkových stratách na Wall Street, kde indexy S&P 500 aj Nasdaq oslabili o viac ako jedno percento, zaznamenala Ázia pokles vedený technologickými spoločnosťami.
Hlavný japonský index Nikkei 225 klesol o 1,3 percenta na 50 168,11 bodu, hongkonský Hang Seng sa oslabil o 1,3 percenta na 25 628,88 bodu a index čínskej burzy Shanghai Composite stratil 0,6 percenta a uzavrel na hodnote 3 867, 92 bodu.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu zaznamenala nárast o 0,4 percenta na 61,34 USD (približne 52,5 eur) za barel.