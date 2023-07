Europoslanci schválili nové predpisy balíka Fit for 55, realitou budú aj nabíjacie stanice každých 60 kilometrov

Viac alternatívnych čerpacích staníc pre osobné i nákladné autá, ako aj jednoduché a ľahké platenie za nabíjanie. Uvedené zmeny schválili tento týždeň poslanci Európskeho parlamentu.

Nové právne predpisy sú súčasťou balíka Fit for 55. Ide o plán Európskej únie (EÚ) znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dekarbonizovať dopravu. Nové pravidlá ešte musí schváliť Rada EÚ.

Nabíjacie stanice každých 60 kilometrov

„Použitie udržateľnejších, obnoviteľných a efektívnejších energetických riešení v odvetví dopravy pomôže znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia, zlepšiť kvalitu života občanov a vytvoriť nové kvalitné pracovné miesta. Nové pravidlá tiež pomôžu zaviesť viac nabíjacej infraštruktúry a urobiť jej používanie rovnako ľahkým ako v prípade tradičných čerpacích staníc,“ uviedol spravodajca europarlamentu pre infraštruktúru pre alternatívne palivá Petar Vitanov.

Po novom tak do roku 2026 budú realitou nabíjacie stanice s výkonom minimálne 400 kW aspoň každých 60 km pozdĺž základnej siete TEN-T, pričom výkon siete sa do roku 2028 zvýši na 600 kW. Pre nákladné vozidlá a autobusy budú musieť byť k dispozícii nabíjacie stanice každých 120 km.

Cena „palív“

Tieto stanice by mali byť do roku 2028 nainštalované na polovici hlavných ciest únie a v závislosti od cesty mať výkon 1 400 až 2 800 kW. Do roku 2031 by mali byť každých 200 km pozdĺž hlavnej siete TEN-T aj vodíkové čerpacie stanice.

Používatelia vozidiel s alternatívnym pohonom budú taktiež vďaka prijatým zmenám v budúcnosti na nabíjacích miestach ľahšie platiť, a to buď platobnými kartami alebo bezkontaktnými zariadeniami bez potreby predplatného.

Cena týchto „palív“ sa bude zobrazovať za kWh, kilogram alebo za minútu, či jedno nabíjanie. Komisia bude musieť do roku 2027 vytvorila databázu s údajmi o alternatívnych palivách, ktorá bude informovať o dostupnosti, čakacích lehotách ako aj cenách na jednotlivých čerpacích staniciach.