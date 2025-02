Bolt spúšťa novú kategóriu, poteší najmä ženy

Hneď v siedmich mestách na Slovensku je od stredy dostupná novinka, ktorá poteší najmä ženy. Technologická platforma Bolt spúšťa novú kategóriu Women for Women (Ženy pre ženy), v rámci ktorej budú môcť používateľky využiť jazdu v aute riadenom ženou. Cieľom novej kategórie je poskytnúť cestujúcim ženám aj vodičkám komfort a pocit bezpečia.

Ako informoval PR manažér spoločnosti Bolt pro Českú republiku a Slovensko Jan Huk, nová kategória je od stredajšieho dňa dostupná v Bratislave a ďalších siedmich slovenských mestách – v Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove, Žiline, Nitre, Trnave a Trenčíne.

„Zavedenie kategórie Women for Women je naším ďalším krokom k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich žien aj vodičiek. Spolu s ich pohodlím je to jedna z našich hlavných priorít. Riešenia ako zdieľanie trasy, zvukový záznam alebo overovanie vodiča v reálnom čase sú už k dispozícii. Nová kategória má zároveň ďalší dôležitý cieľ, a to podporiť ženy, ktoré zvažujú kariéru vodičky,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Bolt v Českej republike a na Slovensku Josef Rückl.

Nové overovanie cestujúcich

Kľúčovým prvkom novej kategórie je ešte prísnejšie zabezpečenie, aby boli so ženami skutočne spojené len ženy. Spoločnosť preto prišla s novým overovaním cestujúcich. Ak bude potenciálna jazdkyňa chcieť zvoliť odvoz v kategórii Women for Women, pred jazdou bude musieť overiť svoju identitu nahraním dokladu totožnosti a selfie fotografie, ktoré systém porovná s dokladom.

V tejto súvislosti spoločnosť Bolt pamätá aj na prípady, keď cestujúci obíde zabezpečenie. Ak vodička zistí, že cestujúci nie je žena alebo sa necíti komfortne, má možnosť odmietnuť jazdu bez sankcie za zrušenie. Okrem toho jej bude vyplatená náhrada za jazdu na jej miesto. Cieľom tejto záruky je prehĺbiť dôveru medzi oboma stranami.

Významný krok k posilneniu pocitu bezpečia

„Z psychologického hľadiska je zavedenie kategórie vodičiek-žien významným krokom k posilneniu pocitu bezpečia u zákazníčok aj vodičiek. V situáciách, ktoré môžu byť vnímané ako potenciálne rizikové – napríklad nočné cestovanie alebo interakcia s neznámymi osobami v uzavretom priestore, zohráva kľúčovú úlohu dôvera a vnímaná kontrola nad situáciou. Možnosť zvoliť si vodičku môže u zákazníčok znížiť úroveň stresu a úzkosti, čím sa cestovanie stáva psychologicky komfortnejším,“ vysvetlil psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.

Na Slovensku sú stovky vodičiek spoločnosti, ktoré sú od stredajšieho dňa pripravené ponúknuť ženám bezpečnú prepravu. „Niektoré ženy mi otvorene hovoria, že samy radšej nejazdia – sú pre ne stresujúce komplikované dopravné situácie alebo preplnené mestské ulice. Majú pocit, že od vodičky očakávajú chápavejší prístup k ich obavám a neistote,“ dodala vodička Silvia, ktorá pre Bolt jazdí už niekoľko rokov.