Atentátnik na Fica sa odvolal proti rozsudku, označil ho za nespravodlivý

Prípadom sa tak bude zaoberať Najvyšší súd SR.
SÚDY: Hlavné pojednávanie s obžalovaným Jurajom Cintulom
Obžalovaný Juraj Cintula (vpravo), ktorý vlani minulého roka vážne postrelil premiéra Roberta Fica prichádza na hlavné pojednávanie s vynesením rozsudku na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, 21. október 2025. Foto: SITA/Jakub Julény
Atentátnik Juraj Cintula, ktorý vlani strieľal na premiéra Fica, sa odvolal proti rozsudku, ktorým ho senát Igora Králika v októbri odsúdil za terorizmus na 21 rokov. Informoval o tom Denník N. Prípadom sa tak bude zaoberať Najvyšší súd SR.

Cintula si po vynesení verdiktu ponechal lehotu na odvolanie a pri odchode zo súdnej siene označil rozsudok za nespravodlivý. Jeho advokát Namir Alyasry potom dal pred novinármi najavo, že odvolanie na najvyšší súd obhajoba s najväčšou pravdepodobnosťou podá,“ pripomenul Denník N.

Doplnil, že 72-ročný Cintula vinu na súde nepoprel. Obhajoba ale od začiatku procesu spochybňovala označenie jeho činu za terorizmus, ako to navrhovala žalobkyňa.

Tomuto jej návrhu potom súdna komora vyhovela a žalobkyňa sa priamo v súdnej sieni vzdala práva na odvolanie,“ dodal Denník N.

