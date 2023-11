Atentát na mimoriadne populárneho Kennedyho bol obrovský šok pre Američanov a vyvolal celosvetový ohlas, hovorí historička (rozhovor)

Uplynulo presne 60 rokov od atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho, 35. prezidenta Spojených štátov amerických.

Kennedy bol smrteľne postrelený 22. novembra 1963, keď v rámci prezidentskej kampane prechádzal ulicami Dallasu v otvorenej limuzíne. O okolnostiach vraždy ako aj o kulte rodiny Kennedyovcov v Spojených štátoch sme sa rozprávali s historičkou Máriou Holubovou.

„Kennedy je ikona. Celá dynastia tejto rodiny je považovaná za ikonickú,“ podčiarkla v úvode Holubová.

Atentát na populárneho prezidenta bol preto obrovský šok pre Američanov, ale aj pre celý svet. 46-ročného Kennedyho mal smrteľne zraniť strelou z pušky bývalý príslušník Námornej pechoty Spojených štátov, Lee Harvey Oswald. Atentát na populárneho prezidenta je však dodnes spojený s radou konšpiračných teórií.

„Kolóna bola veľmi veľká a smerovala k nákupnému centru, kde mal mať prezident J. F. Kennedy prejav. Počasie na tri dni jeho pobytu v Texase malo byť zamračené a upršané, ale práve keď prišli do Dallasu, zrazu vyšlo slnko. To rozhodlo aj o tom, či limuzína bude mať kryt. Prezident zároveň nechcel, aby pri limuzíne stála ochranka, ktorá preto išla v aute za nimi,“ pripomína udalosti osudného dňa historička Holubová.

Kennedy išiel v limuzíne manželkou Jacqueline, a s texaským guvernérom Johnom Connallym a jeho manželkou Nellie. Počas streľby bol vážne zranený aj Connaly, on však atentát prežil. „Prezidentova kolóna mala ísť 16 kilometrov. FBI ani tajná služba nemali ošetrené domy, lebo to ani nebolo možné pozdĺž celej cesty zabezpečiť, aby všetky domy boli pod kontrolou,“ pripomína odborníčka.

Kennedyho zasiahla guľka do krku a do hlavy. „Ochranka sa snažila Kennedyho zohnúť, aby ho netrafili ďalšie výstrely, no bohužiaľ to nešlo. Ani ochrankári ani najbližší ľudia vedľa prezidenta nevedeli, že nosí korzet, ktorý mu spevňoval chorú chrbticu,“ ozrejmila Holubová.

V rozhovore s historičkou Máriou Holubovou sa ďalej dozviete: