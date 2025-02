Asteroid s viac ako jednopercentnou šancou na zrážku so Zemou. Kde by mohol dopadnúť?

Obrovský výbuch na oblohe, ktorý by uvoľnil energiu stokrát väčšiu ako bomba v Hirošime. Oslepujúci záblesk takmer taký jasný ako Slnko. Vlny dostatočne silné na to, aby sploštili všetko na kilometre ďaleko.

Môže to znieť apokalypticky, ale novozistený asteroid s veľkosťou takmer futbalového ihriska má teraz väčšiu ako jednopercentnú šancu, že sa približne o osem rokov zrazí so Zemou. A v prípade zrážky by bol dokonca schopný napáchať škody na úrovni devastácie mesta.

Šírka 40 až 90 metrov

Vedci zatiaľ neprepadajú panike, no pozorne to sledujú. „V tejto chvíli je to ‚Venujme veľa pozornosti, získajme čo najviac prostriedkov, aby sme to mohli pozorovať‘,“ povedal agentúre AFP Bruce Betts, hlavný vedec The Planetary Society.

Asteroid s názvom 2024 YR4 bol prvýkrát zaznamenaný 27. decembra 2024 observatóriom El Sauce v Čile. Na základe jeho jasnosti astronómovia odhadujú, že je široký 40 až 90 metrov. Na Silvestra poslali správu americkému Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA), v ktorej asteroid popísali ako „objekt znepokojenia“.

Podobný prípad bol v roku 2004

Nálezom sa následne začala zaoberať Medzinárodná sieť varovania pred asteroidmi (IAWN), ktorá 29. januára vydala správu. V nej uviedla, že podľa najnovších výpočtov NASA existuje 1,6-percentná šanca, že asteroid zasiahne Zem 22. decembra 2032.

Možnými miestami dopadu sú východný Tichý oceán, severná časť Južnej Ameriky, Atlantický oceán, Afrika, Arabské more a južná Áziu.

Podobný scenár sa odohral v roku 2004 s asteroidom Apophis, ktorý mal pôvodne predpokladať 2,7-percentnú šancu, že zasiahne Zem v roku 2029. Ďalšie pozorovania dopad vylúčili.

Mestský zabijak

Najneslávnejší dopad asteroidu nastal pred 66 miliónmi rokov, keď obrovský vesmírny kameň vyvolal globálnu zimu a vyhladil dinosaury a 75 percent všetkých druhov.

Naproti tomu 2024 YR4 spadá do kategórie „mestský zabijak“. „Ak by dopadol na Paríž, Londýn alebo New York, v podstate zničí celé mesto a jeho okolie,“ skonštatoval Betts.