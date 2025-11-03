AS Rím prehral s AC Miláno a nevyužil šancu dostať sa na čelo tabuľky Serie A

Taliansky futbalový klub AC Miláno zvíťazil nad AS Rím 1:0 gólom Strahinju Pavloviča, čím zabránil súperovi dostať sa na čelo tabuľky Serie A. Vedúci Neapol totiž v sobotu len remizoval s Comom 0:0.
Inter Miláno zvíťazil 2:1 na pôde Verony po vlastnom góle Martina Freseho v nadstavenom čase. Oba milánske kluby aj futbalisti AS majú na konte po 21 bodmi, pričom líder nazbieral o bod viac.
AC Miláno zostáva nezdolaný od prekvapujúcej prehry s Cremonese na začiatku sezóny. „Je príliš skoro na sny, je len november. Máme dobrý tím, sme jednotní a musíme sa sústrediť na každý zápas zvlášť,“ vyhlásil brankár Mike Maignan.
Pavlovič otvoril skóre v 39. minúte po rýchlom protiútoku a prihrávke Rafaela Leaa. AS Rím mal šancu vyrovnať z penalty, ktorú však Paulo Dybala nevyužil, keď jeho strelu zneškodnil Maignan. Dybala musel byť neskôr striedaný pre zranenie.
„Nedokázali proti nám skórovať ani z penalty, takže sme vedeli, že môžeme vyhrať,“ povedal Leao.
Inter viedol v 16. minúte po exportnom góle Piotra Zieliňského, no Giovane v 40. minúte vyrovnal. V druhom polčase pršalo a zdalo sa, že zápas skončí remízou, no v nadstavenom čase si Barellov center zrazil do vlastnej brány obranca Verony.
„Bol to zápas, ktorý sa ľahšie prehráva ako vyhráva, ale ukázali sme charakter,“ uviedol tréner Interu Cristian Chivu.
Fiorentina prehrala doma s Lecce 0:1 a zostáva bez víťazstva aj po 10. ligovom zápase tejto sezóny. Ešte v sobotu kouč Luciano Spalletti začal svoju éru v Juventuse Turín víťazstvom 2:1 nad Cremonese napriek neskorému gólu Jamieho Vardyho.