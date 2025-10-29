Neapol si udržal post lídra tabuľky Serie A tesným víťazstvom nad Lecce. Tím rieši viacero zranení

André-Frank Anguissa rozhodol zápas, tím spod Vezuvu trápia zranenia kľúčových hráčov.
Taliansky futbalový klub SSC Neapol si udržal vedenie v Serie A víťazstvom 1:0 na trávniku Lecce. Jediný gól strelil André-Frank Anguissa v 69. minúte. Tím trénera Antonia Conteho má po deviatich zápasoch 21 bodov, o tri viac ako AC Miláno a AS Rím.

Kouč Conte priznal, že zápas bol náročný, najmä po fyzicky a mentálne vyčerpávajúcom víkendovom súboji proti Interu Miláno.

„Tieto zápasy nie sú nikdy ľahké,“ povedal. Anguissa, ktorý skóroval aj proti Interu. Prispel tak k druhému víťazstvu svojho tímu v krátkom čase. Družstvo spod Vezuvu zachránil brankár Vanja Milinkovič-Savič, ktorý v 56. minúte zneškodnil penaltu Francesca Camardu.

„Partenopei“ však musia riešiť množstvo zranení kľúčových hráčov vrátane hviezdneho Kevina De Bruyneho, ktorý bude mimo hry najmenej tri mesiace po zranení zadného stehenného svalu.

De Bruyne si zranil stehno pri penalte proti Interu. Conte bude postrádať spomenutého Anguissu počas Afrického pohára národov, ktorý je naplánovaný na prelom decembra a januára. Milinkovič-Savič nastúpil do bránky po zranení Alexa Mereta, zatiaľ čo Romelu Lukaku ešte nehral.

Lecce je na 16. mieste so šiestimi bodmi, len dva body nad pásmom zostupu.

Atalanta Bergamo remizovala 1:1 na pôde AC Miláno, pričom Ademola Lookman strelil vyrovnávajúci gól domácich. Milánčania sa delia o 2. priečku s AS Rím, oba tímy majú po 18 bodov a proti sebe nastúpia v nedeľu.

Atalanta je jediný tím v Serie A bez prehry, no po piatich remízach za sebou je siedma a zaostáva za lídrom o osem bodov.

