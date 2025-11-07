Arteta pred zápasom proti Sunderlandu chváli Xhaku, ktorý mu pomohol stať sa lepším trénerom

Tréner Mikel Arteta z londýnskeho Arsenalu vyjadril veľkú vďačnosť Granitovi Xhakovi, ktorý mu podľa neho pomohol stať sa lepším koučom. Arteta sa pripravuje na sobotňajší zápas Premier League proti Sunderlandu, v ktorom Xhaka pôsobí ako kapitán.
Švajčiarsky reprezentant sa vrátil do Premier League v júli po dvojročnom pôsobení v nemeckom Bayere Leverkusen a počas svojho sedemročného pôsobenia v Arsenale zažil aj ťažké chvíle, vrátane straty kapitánskej pásky po konflikte s fanúšikmi v roku 2019. Po príchode Artetu sa však ich vzťah zlepšil.
„Miloval som každú minútu, ktorú sme spolu strávili. Bol vo výnimočnom období svojho života a kariéry, snažili sme sa mu pomôcť a ukázať mu, že je milovaný a cenený. On na to reagoval neuveriteľne a pomohol nám ako tímu a klubu rásť,“ povedal Arteta.
Xhaka je jedným z najvýraznejších hráčov Sunderlandu, ktorý je momentálne štvrtý v Premier League. Arteta ocenil stabilitu a rozhodnutia Sunderlandu v posledných rokoch.
Arsenal vedie ligu o šesť bodov pred Manchesterom City a je favoritom na zisk titulu po desiatich víťazstvách v rade a ôsmich zápasoch bez inkasovaného gólu. Arteta však odmietol tvrdenie, že ak jeho tím nezíska svoj prvý titul od roku 2004, tak si bude sám na vine.
„Každý tím má schopnosti a vieru, že to dokáže. Sme si vedomí našich silných stránok aj oblastí na zlepšenie a sústredíme sa na to,“ dodal.