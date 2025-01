Arménsko sa pripravuje na integráciu do EÚ. Premiér oznámil prvé kroky

Arménsko by mohlo byť čoskoro na ceste k vstupu do Európskej únie. Ako referuje web Politico, vo štvrtok to vyhlásil arménsky premiér Nikol Pašinjan. Oznámenie arménskeho predsedu vlády prišlo na pozadí rastúceho napätia s Kremľom, ktorý bol kedysi jedným z jeho hlavných spojencov.

Pašinjan na zasadnutí vlády v hlavnom meste Jerevan povedal, že vláda podporí nový návrh zákona predložený v parlamente, ktorý by účinne odštartoval snahu krajiny z južného Kaukazu stať sa členom EÚ. „Prijatie zákona doslova neznamená, že Arménsko vstúpi do EÚ, pretože to nemožno urobiť prostredníctvom zákona alebo rozhodnutia vlády. Rozhodnutie o tom možno urobiť iba prostredníctvom referenda,“ povedal Pašinjan.

Vstup do Únie bude výzva

Arménsko historicky udržiavalo úzke vzťahy s Ruskom, ale minulý rok zmrazilo svoje členstvo v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti. Argumentovalo tým, že Moskva nepodporila Arménsko v konflikte so susedným Azerbajdžanom. Jerevan tiež poslal humanitárnu pomoc na Ukrajinu a potvrdil, že bude dodržiavať sankcie EÚ voči ruskej ekonomike.

Zatiaľ čo arménski predstavitelia už predtým naznačili, že ich malá krajina by sa mohla usilovať o pripojenie k bloku, tieto ambície čelia ťažkej výzve. Arménsko je totiž naďalej silne ekonomicky závislé od Moskvy a dokonca sa v krajine nachádza aj ruská vojenská základňa.