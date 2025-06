Argentínsky klub suspendoval deväťročných futbalistov za fotku s idolom rivala, vyvolal pobúrenie

Argentínsky futbalový klub Newell’s Old Boys vyvolal vlnu pobúrenia po tom, čo suspendoval šiestich deväťročných hráčov a odobral im štipendiá za to, že sa odfotili s profesionálnym futbalistom konkurenčného tímu Rosario Central.

Chlapci pózovali v dresoch Newell’s s Ignaciom Malcorrom, ktorý prišiel v marci sledovať zápas svojho syna na turnaji.

Niektorí fanúšikovia to vnímali ako zradu voči klubu, v ktorom vyrastal aj Lionel Messi. Rivalita medzi Newell’s Old Boys a Rosario Central patrí k najostrejším v argentínskom futbale a neraz prerástla do násilností.

Klub v stanovisku poprel, že by deti trestal, a tvrdí, že opatrenie prijal na ich ochranu pred možným obťažovaním.

¡INFAME! Lo hecho por alguien en #newells #newellsoldboys Suspender a niños de 9 años por tomarse una foto con Malcorra. De mal en peor, la calidad directiva es calailitosa, debieran tener vergüenza; pero no saben de eso. 😡🤬🤯🤦🏻‍♂️👎🏻 pic.twitter.com/vSGACXF6p6 — Ariel Leguizamón X 🇦🇷🇲🇽🌎 (@tvarieldep) June 3, 2025

Kritiku však vyjadril aj tréner majstrov sveta Lionel Scaloni, ktorý v minulosti hrával za Newell’s: „Mali by sme si vážiť, že deti chceli spoločnú fotku s hráčom prvej ligy. Ak chceme odstrániť násilie, musíme robiť presný opak a povzbudiť ich, nech si fotku urobia, nech už raz budú hrať za akýkoľvek klub.“

Prezident Newell’s Ignacio Astore uviedol, že niektorí rodičia žiadali, aby ich deti nehrali po tom, čo dostali výhražné správy od iných rodičov.

Koordinátor akadémie Carlos Panciroli, ktorý najprv obhajoval suspendovanie detí z „úcty k dresu“, neskôr priznal, že „možno sme urobili chybu“.