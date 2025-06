Odchovanec FC Barcelona, ktorý sa presadil aj na najvyššej úrovni, musí končiť profi kariéru. Má chronické problémy so srdcom

Španielsky futbalista Joan González, stredopoliar talianskeho Lecce, musel vo veku len 23 rokov ukončiť profesionálnu kariéru. Dôvodom je vážne vrodené srdcové ochorenie, ktoré mu znemožňuje pokračovať v športe na najvyššej úrovni. Chorobu odhalil lekársky tím klubu z Apúlie už počas predsezónnych vyšetrení v lete 2024, pričom hráč vynechal celú sezónu 2024/25. Informoval o tom španielsky denník Mundo Deportivo.

Klubový lekár mu pravdepodobne zachránil život

Neradostnú správu potvrdil aj prezident Lecce Saverio Sticchi Damiani. „Zavolali sme ho opäť po roku na kontrolné vyšetrenia a výsledky sa nezmenili. S veľkou ľútosťou musím oznámiť, že definitívne nedostane zdravotnú spôsobilosť a nemôže pokračovať v profesionálnom futbale,“ uviedol Damiani. Zároveň poďakoval lekárskemu tímu a najmä kardiológovi Dr. Tondovi za včasnú diagnózu, ktorá Gonzálezovi zachránila život.

v Serie A odohral desiatky duelov

Joan González, odchovanec klubov Cornellà, FC Barcelona a Lecce, debutoval v talianskej najvyššej súťaži Serie A v auguste 2022 proti Interu Miláno. Na Apeninskom polostrove odohral v lige celkovo 64 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal štyri asistencie. V Coppa Italia nastúpil na ďalšie dva duely. Mal zmluvu platnú do júna 2027, no zdravotné okolnosti mu zabránili pokračovať v aktívnej kariére.

Chce sa venovať štúdiu ekonómie

Mladý Katalánec prijal tento neželaný životný míľnik s rozvahou. Plánuje sa venovať štúdiu ekonómie a neskôr trénerskej práci. „Chlapec to zvládol so sebaovládaním a inteligenciou. Ak by mohol pokračovať, bol by z neho skvelý futbalista. Verím, že sa presadí aj v podnikateľskom svete,“ dodal prezident Damiani.